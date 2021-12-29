25萬坪捷運十四張站開發案將啟動 創造1.2萬就業機會

新北市府今日宣布將於明年第1季公告招商環狀線十四張站土地開發案，總開發量體約25萬坪，將結合商場、智慧辦公聚落及水岸住宅，投資興建金額達520億元，屬全台規模最大捷運場站開發，預計可引入上萬人口進駐、提供1.2萬就業機會。市府還為此成立「廉政平台」，透明化土地開發案。

十四張站為新北環狀線與安坑輕軌交會站，位於新店溪河畔，基地面積約4.3萬坪，市府將規畫興建30至43層的17棟複合式開發大樓聚落，為全台最大捷運場站開發案，會有商場、辦公室、住宅，預計可引入1.1萬人口居住，創造1.2萬個就業機會。

新北市捷運局指出，目前的規畫都是投資顧問建議的，若業者有別的想法，市府也不會設限，不過此案量體相當大，還是希望業者能規畫部分商場，刺激地方經濟發展。

捷運局表示，為了帶動地方發展，他們會要求業者在規畫時，至少要設計30%以上的商業區，住宅區比例最多只能規畫70%。另外，這塊基地內有公有地、私有地，其中地主約有200多位，待開發後，將依比例分回等值土地，以減少地主反彈聲浪。

捷運局提到，十四張站土地開發案預計在明年第1季公告招商，第4季綜合評選最優申請人。新北環狀線通車後，透過捷運場站開發，將為運量帶來正面效益，循「點-線-面」的開發層次，串接各站「點」帶動沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為TOD城市。

侯友宜指出，本案與蘆南蘆北整體開發區的銀河灣計畫，一南一北遙相呼應，十四張站投資計畫預期將成為「新北捷鑽」，與銀河灣計畫共同閃耀新北。