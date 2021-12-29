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台北市生育獎勵將加碼 第二胎2萬5千元、第三胎3萬元

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市生育獎勵將再加碼，第二胎2萬5千元、第三胎3萬元。圖／報系資料照
台北市生育獎勵將再加碼，第二胎2萬5千元、第三胎3萬元。圖／報系資料照

搶救少子化，台北市長柯文哲今年8月時宣布生育獎勵金第三胎以上加碼5000元，生第三胎可領2萬5000元，北市民政局今再推出加碼方案，第二胎2萬5千元、第三胎3萬元。

為嘉惠生育新生兒之家庭，昨天市長室會議拍板定案，將提出生育獎勵金發放辦法的修正草案，針對第二胎加碼5000元，發放2萬5000元；第三胎也再加碼5000元，發放3萬元，111年修法通過後實施，以鼓勵年輕人在台北成家育兒，預期近萬名新生兒母親將受惠。

民政局指出，台北市生育獎勵金發放辦法日前已將北北基共同生活圈的需求，設籍期間由1年修正縮減為10個月，北北基連續設籍期間合併計入10個月設籍期間，納入規畫；這次修正的主要方向是第二胎以上之新生兒各加碼5000元，明年的生育獎勵金發放辦法的修正，原有的10個月設籍期間及北北基設籍期間合併計的規定將不會改變，不會影響市民既有的結婚生育規畫。

除了生育獎勵金，鼓勵生育重點在於建構充足的托育幼教公共支持，明年8月起，育兒津貼及托育補助將再加碼每月1500元，幼兒園學費也將再減免每月500元，預期可以大幅減輕育兒負擔。

北市府表示，將持續投入資源興建社區公共托育家園及非營利幼兒園，讓相關福利不只看的到，也吃的到。截至110年11月台北市已設置55處社區公共托育家園，布建數量及密度為全國之冠，預計至111年設置達68處，預估至113年設置達75處以上。台北市非營利幼兒園截至110年11月數量為49園，亦為全國之冠、六都第一，將朝向幼兒園公共化比例七成之目標邁進。

生育 北市 幼兒園

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