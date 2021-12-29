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侯友宜向建商喊話：房子要讓年輕人買得起

中央社 / 新北29日電

房價居高不下，新北市長侯友宜今天參加都更案動土儀式對建商喊話，除建築品質和工安要顧好，他也要替年輕人講一下話，房子要讓人家買得起，不要讓人只能看過、走過而已。

侯友宜今天參加「新北市板橋區新興段1151地號等24筆土地都市更新事業案」動土儀式，他致詞表示，新北市70萬棟、30年以上的老舊房子，要快改變，遇到地震及氣候變遷，環境會愈來愈惡劣。

他表示，要讓居住安全及環境變好，就是要儘快推動都市更新，因此，市府去年推動「106專案」，只要建商和居民溝通好就儘速讓都更案通過。

他表示，新北市要10年有大幅改變，就要用便民、利民、愛民「三民主義」精神，來創造一個繁榮的新北市。

他也對現場營建業者喊話，建案在蓋的過程，建築品質和工安要顧好，他也知道原物料很貴，人工也很短缺，但也要替年輕人講一下話，房子要讓人家買得起，不要讓人只能看過、走過而已。畢竟新北市是年輕的都市，未來會持續都更，不會停止開發的腳步。

新北市城鄉發展局局長黃國峰表示，「106專案」是讓整合住戶達100%同意協議合建、0爭議的案件，得以在 6個月內審議完畢，迄今申請件數共8案，其中3案已核定、1案已審竣，平均審議通過時間約30天。

都更 侯友宜

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