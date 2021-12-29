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新北環狀線十四張站招商開發 市府成立廉政平台

中央社 / 新北29日電

新北環狀線十四張站土地開發案預計明年第1季公告招商。新北市政府今天舉行說明會並宣布成立廉政平台，建構透明廉能投資環境，市長侯友宜說，其他捷運招商案都將比照辦理。

新北市長侯友宜上午主持「M.Ark新北捷鑽招商說明會及廉政平台宣示成立」記者會，法務部廉政署長鄭銘謙、新北地方檢察署檢察長徐錫祥等人與會。

侯友宜致詞指出，十四張站為新北環狀線與安坑輕軌交會站，位居新店溪河畔，基地面積約4.3萬坪，將規劃興建17棟各30至43層複合式開發大樓聚落，投資興建金額達新台幣520億元，是全台最大捷運場站開發案。

侯友宜說，為建構透明廉能投資環境，市府攜手廉政署、新北地檢署、新北市調查處及台灣透明組織協會等單位，共同宣示成立廉政平台，彰顯市府辦理土地開發案公平、公正、公開的決心。

鄭銘謙致詞時說，平台跨單位且集結專家學者，未來包括如契約爭議等問題都能在此討論和解決，廠商也能充分表達意見。徐錫祥說，投資最怕有不當干擾，盼讓業者安心挹注資金，公務員免受壓力。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，新北市正在做大建設，尤其捷運系統共構必須引進更多招商，特別引進廉政平台，讓招商能夠有效率、快速興建完畢。

媒體詢及，是否擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致缺工缺料，規模達520億元的招商無法如期推動。侯友宜說，確實非常擔心，但目前看到已有幾家廠商願意來參與，新北會克服任何的困難，希望有興趣的廠商來投資，新北在未來10年內會脫胎換骨。

新北市政府捷運工程局表示，環狀線計10處土地開發案，目前秀朗橋站等4處基地已徵得投資人開發中，橋和站及板新站正在徵求投資人；十四張站暨南機廠、板橋站、新埔民生站、新北產業園區站都將於111年第1季公告招商。

侯友宜 捷運

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