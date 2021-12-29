台北車站劃設禁菸區 元旦起勸導、3月1日開罰

為推動無菸城市並提升市容品質，台北市從111年1月1日起，台北車站周邊場域將擴大禁菸範圍，台北市環保局指出，元旦上路後將勸導2個月，3月1日起直接取締告發，違規吸菸者，依菸害防制法罰款2000元至1萬元；亂丟煙蒂者依法處1200元至6000元。

環保局指出，北車禁菸區，包含東側至公園路、南側至忠孝西路1段、西側至承德路1段、重慶北路1段、北側至市民大道1段、北平西路間的區域。

環保局指出，自105年10月起，與衛生局公告信義區香堤廣場為北市首座禁菸商圈後，有效提升香堤廣場周邊環境及空氣品質，實行多年獲得民眾肯定。109年7月1日再將西門捷運廣場劃設為禁菸區，針對年輕族群強化禁菸及環保概念。

環保局表示，自111年1月起針對違規吸菸將先予以勸導，勸導期間該局將派人力於禁菸區內進行走動式宣導、勸導工作，3月1日起對禁菸區內違規吸菸行為將直接取締告發。