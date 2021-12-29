快訊

直播／今境外案例+14 本土、死亡個案都+0

北市基層防疫獎金縮水 消防局：疫情影響案件增

中央社 / 台北29日電

北市政府訂消防員護送確診個案獎金原則，市議員徐巧芯發現防疫獎金縮水，內容也修正，影響基層權益。北市消防局今天說，受疫情嚴峻案件數增，預算不足，依中央發放原則。

國民黨籍台北市議員徐巧芯及消防員工作權益促進會在台北市議會召開記者會。徐巧芯說，台北市政府原提供基層消防救護員護送確診患者獎金，但今年5月至9月，救護防疫獎金縮水、遲發。

徐巧芯表示，台北市消防局訂定護送確診個案獎金核發原則，每案為新台幣5000元，事後卻改為每趟，獎金減少，內容修正影響基層救護員權益，北市府政策跳票。

消防員工作權益促進會會員代表楊適瑋說，北市消防局針對護送COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診患者訂定獎金核發原則，原5000元卻降至3000元，且從每案改為每趟，造成基層反彈，呼籲應按原獎金發放，並邀基層消防團體討論。

出席記者會的北市消防局副局長畢幼明指出，去年訂定因應疫情救護獎金核發原則，救護員協助確診患者送醫等勤務，每案獎金5000元，編列預算630萬元，當時預算足以因應。

他說，因今年5月疫情嚴峻，當月發放救護獎金約700萬元，原預算已不足，但有透過動支人事費等方式因應，而內政部消防署10月公布發放獎勵金原則，內容為每趟3000元，經請示消防署，發放方式只能擇一，為確保基層權益，決定以中央核發內容為主。

畢幼明表示，獎勵金非法定薪資結構，是要鼓勵消防救護員表現，當時訂獎勵金為5000元，雖然去年足以因應，但今年受疫情升溫等因素，案件數增加，導致預算不足，會持續替同仁爭取福利，希望基層體諒，且相關溝通管道都很順暢。

北市 疫情 徐巧芯

延伸閱讀

消防員防疫獎金5千縮水3千 徐巧芯譴責柯文哲承諾跳票

林秉樞打特權莫德納？徐巧芯問陳時中「有沒有說謊」

影／林秉樞案不查帳戶金流？柯文哲：不敢去做就是有問題

林秉樞母喪「下條子」喬警力？松信議員許淑華、徐巧芯爆戰火

相關新聞

消防員防疫獎金5千縮水3千 徐巧芯譴責柯文哲承諾跳票

北市消防局針對防疫，去年訂定救護獎金核發原則，凡執行疑似、確診個案送醫的清消、搬運，經醫院採檢確診案件，每案最高獎金50...

「便民、利民、愛民」 侯友宜重新定義三民主義

新北市長侯友宜今天上午參加都更案動土典禮，他提及改變五股垃圾山、塭仔圳時表示，他沒有選票的考慮，並重新定義三民主義為「便...

台北車站劃設禁菸區 元旦起勸導、3月1日開罰

為推動無菸城市並提升市容品質，台北市從111年1月1日起，台北車站周邊場域將擴大禁菸範圍，台北市環保局指出，元旦上路後將...

民間收運飆漲、垃圾車又沒經過 新興社區住戶喊吃不消

新北多處重劃區人口大量移入，高雄焚化爐停收事業廢棄物等因素，造成民間清運業者紛紛喊漲。住戶反映價格從一噸4500元漲12...

遠見民調好感度民調獲第一 侯友宜：努力做事最重要

遠見雜誌公布「全台民心大調查」，新北市長侯友宜好感度高居第一。侯友宜表示，自己還是好好做事吧，所有評核都是虛心接受，會去...

聯醫病患呆帳1.7億 北市府埋單

根據台北市立聯合醫院統計，包括民眾掛號看診完就落跑、住院不付款所造成的呆帳，94年迄今約累計1.7億元，由醫院編列預算支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。