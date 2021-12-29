民間收運飆漲、垃圾車又沒經過 新興社區住戶喊吃不消

新北多處重劃區人口大量移入，高雄焚化爐停收事業廢棄物等因素，造成民間清運業者紛紛喊漲。住戶反映價格從一噸4500元漲125%，變成一噸7500元，又因新興社區沒納入垃圾車路線，讓他們沒得選擇。新北環保局說，新北3座焚化廠12月開放一般廢棄物優先進場，來解決焚化量不足問題，民間清運業者不用到外縣市丟後，盼能調降價格。

新北議員葉元之今日召開公聽會說，垃圾處理費越來越高，有清運公司收費漲到250%（每噸四千漲到快一萬元），甚至有社區找不到清運公司來處理。葉認為，追根究底是新北市焚化爐量，無法消化市民所產生的垃圾，且外縣市拒收新北垃圾，業者即便收了社區的單，也找不到地方燒，不僅放掉新的客戶，還要調漲原有客戶以因應固定成本開銷。

江翠北側重劃區住戶林先生表示，原本社區委託的清運公司重新議價，價格從一噸4500元漲125%，變成一噸7500元，找其他6家業者比價，卻相差不到一千元；新埔市場主委簡光宏也說，市場收運價從一個月16萬漲至24萬，質疑民間清運業者「市場行情價」，恐有聯合哄抬問題。

除了新北垃圾量成長以外，高雄焚化爐停收事業廢棄物，也導致業者收運垃圾時，需要花更多成本去處理，成本勢必轉嫁到一般民眾身上。新北現有三座焚化爐，8條線全開一天能消化2600噸，環保局廢棄物處理科長李勇敏說，新北一般廢棄物一天約1800噸，還有800噸的餘裕，12月開放一般廢棄物優先進場後，應該能解決焚化爐量不足問題。

李勇敏認為，透過民生垃圾優先進場，評估業者的清運價會隨之調降，也會跟業者來勸說調降。若民眾仍無法接受業者價格，會在協調環保局清潔隊去收運，或由環保局幫忙媒合其他業者。另外，環保局說將盤點新興社區收運量，以規劃垃圾車新路線，不會讓民眾只有找民間業者的選擇。