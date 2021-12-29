遠見民調好感度民調獲第一 侯友宜：努力做事最重要
遠見雜誌公布「全台民心大調查」，新北市長侯友宜好感度高居第一。侯友宜表示，自己還是好好做事吧，所有評核都是虛心接受，會去探討哪裡做得不好，自己會努力把事情做好，這才是他的工作角色。
侯友宜說，其實還好好做事吧，所有的評核自己都是虛心接受，不管好還是不好，都要去探討，畢竟市政建設千頭萬緒，新北還有很多事情要去努力做好，最重要的我還是把事情做好，才是他的工作角色。
另外，國民黨主席朱立倫好感度墊底。侯友宜簡短回應，每個人的角色扮演不一樣，大家努力為人民做事這才是最重要的。
而國民黨內部中央委員共提名190人，現在黨內傳出參選意願低落。侯友宜也只回應，大家努力的把自己的角色扮演好，好好的做事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言