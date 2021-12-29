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遠見民調好感度民調獲第一 侯友宜：努力做事最重要

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，自己還是會虛心接受所有評核，探討還有哪裡做得不夠，努力做事。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，自己還是會虛心接受所有評核，探討還有哪裡做得不夠，努力做事。記者張睿廷／攝影

遠見雜誌公布「全台民心大調查」，新北市長侯友宜好感度高居第一。侯友宜表示，自己還是好好做事吧，所有評核都是虛心接受，會去探討哪裡做得不好，自己會努力把事情做好，這才是他的工作角色。

侯友宜說，其實還好好做事吧，所有的評核自己都是虛心接受，不管好還是不好，都要去探討，畢竟市政建設千頭萬緒，新北還有很多事情要去努力做好，最重要的我還是把事情做好，才是他的工作角色。

另外，國民黨主席朱立倫好感度墊底。侯友宜簡短回應，每個人的角色扮演不一樣，大家努力為人民做事這才是最重要的。

而國民黨內部中央委員共提名190人，現在黨內傳出參選意願低落。侯友宜也只回應，大家努力的把自己的角色扮演好，好好的做事。

侯友宜

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