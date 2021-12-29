消防員防疫獎金5千縮水3千 徐巧芯譴責柯文哲承諾跳票

北市消防局針對防疫，去年訂定救護獎金核發原則，凡執行疑似、確診個案送醫的清消、搬運，經醫院採檢確診案件，每案最高獎金5000元，但議員徐巧芯上午舉行記者會指出，因獎金過於龐大，高達1990萬元，消防局根本無法支應，只好改依中央的獎勵規定支出，每案降為3000元，大幅縮水，她譴責台北市長柯文哲對消防員的承諾跳票。

徐巧芯說，北市府今年5到9月的防疫獎金，改依中央的規定，從依患者人數的「每案」改成「每趟」，這和北市原先講好防疫獎金不一樣，還反過來說中央發多少就發多少，「市府不能用騙的」。

消促會會員代表楊適瑋表示，確診患者獎金比例從5000降為3000元，對出勤同仁有不好感受，防疫當下，他們都是正常出勤，當時也沒有去多想，沒想到後來發放獎金卻有落差，難免有相對剝奪感，且規則不一樣，修正時如果能納入基層意見討論，比較不會造成反彈。

徐巧芯指出，台北市副市長黃珊珊曾經宣布，將從災害準備金中發出2779萬元防疫勤務補助費，對象包括消防等第一線接觸風險人員。且今年9月時討論追加預算，如果消防局5月就知道要發獎金，如果不夠，追加預算就應該加進來，台北市議會一向支持防疫預算，照顧前線防疫人員，結果追加20億，還發生消防員防疫獎金調降，這是很離譜的事。

對此，北市消防局副局長畢幼明指出，今年新冠肺炎救護獎金，原已核發至4月，但自5月起，疫情急速升溫，案件量遽增，消防局預算均無法支應所需的獎金，目前解決方案，因中央已編列預算支應防疫獎金，每案3000元，雖然比北市自訂的5000元少，但可避因經費不足，影響基層人員權益。

至於北市有災害準備金，畢幼明表示，依中央所核定的各級消防機關執行防疫工作獎勵金核發作業原則，若地方消防機關自行訂定的獎金核發優於中央，也不得申請中央補助後，再以地方政府預算補足差額，也就是說，無法重覆請領。