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5花展接力到111年3月 北市邀民眾花香中迎新年

中央社 / 台北28日電

台北市從明年1月初到3月底，茶花、薰衣草、櫻花、鬱金香、杜鵑接力盛開，各花季更與當地商家配合推出優惠或限定餐點，讓民眾在花香中迎向新的一年。

北市工務局發布新聞稿表示，由「春花百韻」將展出的百年茶花樹打頭陣，接下來有台版富良野封號的北投「三層崎花海」，將以大片薰衣草療癒人心。

而位於東湖的「樂活夜櫻季」則在1月底接力開花，2月則有士林官邸鬱金香展，陽明山上漫天櫻花、粉嫩杜鵑花將從2月中綻放至3月底。

工務局指出，近年來位於北投社的「三層崎花海」成為超夯拍照景點之一，此次以花田方式設計，選用薰衣草、銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠，建構出漸層及俐落線條感，看起來壯闊整齊。

陽明山花季則特別與超人氣三麗鷗明星雙星仙子Little Twin Stars合作，搭配粉嫩春櫻、杜鵑花療癒人心，並特別舉辦「第一屆櫻花盃」街舞大賽，以花為主題與街舞進行結合，營造春天百花盛放美景。

此外，各花季與眾多在地商家推出優惠，推出各花季限定產品，如薰衣草麵包、櫻花造型餅乾、春季花菜色餐點等。

公園處花卉中心主任宋馥華，提醒參與各花展活動的同時也要做好個人防護措施、勤洗手及配合各項防疫規範。各花季活動將視疫情狀況，做滾動式調整，有關最新賞花人潮警示及活動更動情形均將在花IN台北官網。

櫻花 杜鵑

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