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淡水漁會直營餐廳推年菜 民眾外帶可一覽漁人碼頭美景

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
2022虎年將至，由淡水區漁會直營的魚藏餐廳也準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚。圖／淡水區漁會提供
2022虎年將至，由淡水區漁會直營的魚藏餐廳也準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚。圖／淡水區漁會提供

2022虎年將至，由淡水區漁會直營的魚藏餐廳也準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚，包含招牌「大富大貴佛跳牆」等，民眾在1月17日前預購成功還可享95折優惠。

漁業處說明，為迎接金虎年，魚藏餐廳用心研發出各式美味年菜，以媲美五星級餐廳的廚藝，讓民眾輕鬆外帶五星級佳餚，不僅可減輕籌備年菜下廚的負擔，還能兼顧防疫，避免外出用餐的群聚風險，讓全家人在家就能輕鬆團聚並享用美饌。

漁業處指出，魚藏餐廳嚴選西北漁場的野生漁獲，搭配新鮮食材入菜料理，讓每位顧客都能吃出美味與健康；民眾到店外帶，還能一覽漁人碼頭美景，感受漁人碼頭地標情人橋及LOVE廣場的美妙氛圍。

淡水區漁會總幹事吳永寬分享，魚藏餐廳在虎年隆重推出十三道精緻年菜，包含招牌「大富大貴佛跳牆」、「富貴Q彈美財庫」、「藥膳十全烏雞湯」、「金華干貝鮮雞湯」、「牛轉乾坤慶豐年」、「吉祥鴻運燒牛腩」、「晶雞啼鳴囍」、「秘製醬烤豬肋排」應有盡有，還有絕頂海味「野生烏魚子」、「御膳上湯黃金鮑」、「芙蓉花雕海明蝦」及「手作花枝丸」等。

吳永寬表示，民眾即日起至明年1月17日前，預訂年菜並完成付款就享95折優惠，消費滿額3000元還送保冷袋，歡迎民眾訂購，「食」來運轉慶團圓，金虎好運一整年。

淡水區漁會直營的魚藏餐廳準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚，包含「牛轉乾坤慶豐」等。圖／淡水區漁會提供
淡水區漁會直營的魚藏餐廳準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚，包含「牛轉乾坤慶豐」等。圖／淡水區漁會提供
2022虎年將至，由淡水區漁會直營的魚藏餐廳也準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚。圖／淡水區漁會提供
2022虎年將至，由淡水區漁會直營的魚藏餐廳也準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚。圖／淡水區漁會提供
淡水區漁會直營的魚藏餐廳準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚，包含「藥膳十全烏雞湯」等。圖／淡水區漁會提供
淡水區漁會直營的魚藏餐廳準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚，包含「藥膳十全烏雞湯」等。圖／淡水區漁會提供
淡水區漁會直營的魚藏餐廳準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚，包含招牌「大富大貴佛跳牆」等。圖／淡水區漁會提供
淡水區漁會直營的魚藏餐廳準備多道頂級外帶年菜，以在地食材及當季生鮮漁產料理烹飪菜餚，包含招牌「大富大貴佛跳牆」等。圖／淡水區漁會提供

年菜 漁人碼頭 淡水

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