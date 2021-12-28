快訊

原物料供應不及釀「薯條荒」 摩斯漢堡暫停販售部分產品

疑捲入詐領助理費 台南市議會副議長住院中遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國營事業給高雄2億多蓋動物園 侯友宜：新北需要幫忙

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，新北的人均預算少、人口多，新北的改變還是需要仰賴中央多幫忙。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，新北的人均預算少、人口多，新北的改變還是需要仰賴中央多幫忙。記者張睿廷／攝影

高雄市壽山動物園改建案總經費約5億元，市府自籌5000萬，台電、中油、中鋼各出8000萬，遭質疑國營事業對綠營執政縣市「特別大方」。新北市長侯友宜表示，新北的人均預算比別人少，人口多，新北的改變還是需要中央幫忙，另外也期盼中央能盡快核定淡北道路，給予經費，一起改變新北。

侯友宜說，新北的改變，還是要中央多多給予支持，像淡北道路的評核是沒有問題的，很希望中央能趕快核定，給予經費，興建淡水的救命道路。

侯友宜表示，另外還有捷運、都市計畫、行政都需要中央的協助，希望中央能不分你我，一起讓建設蓬勃發展，只要大家用這樣的心情一起合作，台灣就會團結、就會進步。

侯友宜表示，新北市的人均預算僅有4.4萬，遠少於台北市的6.4萬，差了2萬，新北預算比較少，人又多，還有城鄉差距，這就需要中央給新北加油打氣，期待大家一起努力，改變新北。

侯友宜 淡水

延伸閱讀

高雄酒駕肇事令人悲傷 侯友宜籲加重民事責任

宋少卿酒駕 侯友宜：新北取締酒駕沒空窗期

新北車禍208死比同期多 侯友宜：年底加強取締酒駕

侯友宜沈痛發聲：應加速推動修法重罰酒駕

相關新聞

國營事業給高雄2億多蓋動物園 侯友宜：新北需要幫忙

高雄市壽山動物園改建案總經費約5億元，市府自籌5000萬，台電、中油、中鋼各出8000萬，遭質疑國營事業對綠營執政縣市「...

民眾看診落跑、住院不付款 北市聯醫未收帳款達8億元

根據台北市立聯合醫院統計，目前尚未收到醫療帳款有8.2億元，其中包括民眾掛號看診完就落跑、住院不付款所造成的呆帳，由於聯...

北市春節垃圾清運出爐 大年初一至初三停收垃圾

為讓市民除舊布新展望新年，台北市環保局從即日起至明年1月23日訂為「年終大掃除」期間，市民可將要汰換的舊家具、廢家電等大...

中和興南夜市急待振興！ 商家盼正式登記後市府來協助

中和興南夜市歷史悠久，疫情衝擊下讓許多店家關門，在地議員也關心，市府則說待商家申請登記就可全面協助及輔導。興南夜市觀光協...

元月執行！杜絕巷弄違停 信義商圈成第3個加強拖吊區

鑑於北市商圈巷弄店家林立，造成違規情況眾多，北市警察局交通大隊公布，明年起將針對信義商圈巷弄違停車輛加強執法及拖吊，警員...

勞工失業子女就學受阻 北市提供最高2.6萬元補助

新冠肺炎疫情期間，不少人生活受到衝擊，北市勞動局110學年度第1學期失業勞工子女就學費用補助共受理195件，經審核有13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。