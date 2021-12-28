國營事業給高雄2億多蓋動物園 侯友宜：新北需要幫忙

高雄市壽山動物園改建案總經費約5億元，市府自籌5000萬，台電、中油、中鋼各出8000萬，遭質疑國營事業對綠營執政縣市「特別大方」。新北市長侯友宜表示，新北的人均預算比別人少，人口多，新北的改變還是需要中央幫忙，另外也期盼中央能盡快核定淡北道路，給予經費，一起改變新北。

侯友宜說，新北的改變，還是要中央多多給予支持，像淡北道路的評核是沒有問題的，很希望中央能趕快核定，給予經費，興建淡水的救命道路。

侯友宜表示，另外還有捷運、都市計畫、行政都需要中央的協助，希望中央能不分你我，一起讓建設蓬勃發展，只要大家用這樣的心情一起合作，台灣就會團結、就會進步。

侯友宜表示，新北市的人均預算僅有4.4萬，遠少於台北市的6.4萬，差了2萬，新北預算比較少，人又多，還有城鄉差距，這就需要中央給新北加油打氣，期待大家一起努力，改變新北。