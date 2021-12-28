中和興南夜市急待振興！ 商家盼正式登記後市府來協助

中和興南夜市歷史悠久，疫情衝擊下讓許多店家關門，在地議員也關心，市府則說待商家申請登記就可全面協助及輔導。興南夜市觀光協會理事長林育俊表示，現在已經在申請程序中，規劃以夜市攤販形式，盼市府也能幫忙，待未來疫情更穩定後，再來辦理振興活動。

新北持續推振興經濟，尤其新北耶誕城更吸引不少人潮到板橋，不過新北其它地方也有些商圈尚待振興，像興南夜市已經有40年歷史，有許多古早味小吃，不過在疫情影響下人潮銳減、生意慘淡，更有不少商家因此收攤。

新北市議員金瑞龍表示，包括本月中，他近三年都邀集交通局、經發局、觀光局及中和區公所等單位研商振興，希望能活絡地方商機。市府近年也開放周邊路段機車臨停，並舉辦鐵人三項、打卡抽黃金等活動，以及試辦徒步區。

市場處回應，興南夜市目前還沒有正式登記，商家們都還在討論是要以夜市或商圈模式來申請，待申請完成後，市府就可以協助及輔導當地相關行銷活動。

金瑞龍認為，興南夜市還是要以商圈形勢發展，畢竟政府比較不會鼓勵夜市，若有活動也只是一年一次，並非長久之計，希望未來能成為商圈，讓政府補助，還可以封街辦活動，自然能吸引許多攤販，活絡地方經濟。