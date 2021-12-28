元月執行！杜絕巷弄違停 信義商圈成第3個加強拖吊區

鑑於北市商圈巷弄店家林立，造成違規情況眾多，北市警察局交通大隊公布，明年起將針對信義商圈巷弄違停車輛加強執法及拖吊，警員巡視時若發現違規情況，不僅會開單還能「立即」拖吊車輛。

交大執法組長黃孝勳說明，依據北市府違規停放車輛拖吊及保管作業規定，「巷、弄內違規停放車輛，除併排停放、民眾檢舉妨礙通行或急迫影響公共安全者應優先執行拖吊外，其餘以告發為主。」

因此過去巷弄違規停車警員只能開單，不能拖吊，僅有大直商圈（中山區北安路458巷41、47弄）及東區商圈（大安區忠孝東路4段216、223巷）在市府評估後，可加強執法及拖吊至信義保管處。

鑑於信義商圈人潮眾多，加上百貨周年慶期間車輛更是車水馬龍，經市府評估後，決定明年元月起，信義商圈成為第3個加強執法及拖吊移置的商圈。

交大指出，執行路段包含信義區忠孝東路5段22巷、信義區松智路9巷、信義區松智路15巷、信義區松高路20巷、信義區松壽路20巷。

紅線禁止停車時間為全日24小時，並在上午7時至晚間9時加強執法，黃線則是上午7時至晚間8時，呼籲民眾應依規定方式、車種及時段停放，避免觸犯相關規定，若造成車輛遭移置保管，將得不償失。

黃孝勳表示，由於信義商圈巷弄及道路多為8米雙向車道，甚至部分車道為4線道，在評估人車潮、違停狀況及道路寬度是否能讓拖吊車進入，才決定加強執法，其他商圈也會依據上述條件評估作業。