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民眾看診落跑、住院不付款 北市聯醫未收帳款達8億元

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
根據台北市立聯合醫院統計，目前尚未收到醫療帳款有8.2億元；圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
根據台北市立聯合醫院統計，目前尚未收到醫療帳款有8.2億元；圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

根據台北市立聯合醫院統計，目前尚未收到醫療帳款有8.2億元，其中包括民眾掛號看診完就落跑、住院不付款所造成的呆帳，由於聯醫依法將每年收入盈餘的5到10％，作為社會服務暨醫療救助金，用來支付呆帳，等同於市府埋單，因此議員擔心有人惡意倒帳，聯醫表示，欠費病人多為經濟弱勢的民眾，院方對於欠費病人已在醫院資訊系統註記，並提供經常欠費者分期付款。

根據北市聯醫統計，至目前尚未收到醫療帳款有8.2億元，其中有部分是健保申報後，尚未核付，核付後會再沖銷，另有部分是民眾欠費尚未繳交，至會計年度關帳前，會先結算欠費額度，暫列為呆帳額度，呆帳後續約有3成左右可以再追回，因此每年實際呆帳數約1000萬元，94年迄今約累計1.7億元，111年度則編958萬元列為呆帳數，其中民眾住院欠費的比例最高，其次為門診欠費。

聯醫表示，由於許多弱勢族群都到市立醫院看病，經濟弱勢民眾無法繳款，若符合社會局列管對象，院方就能向社會局請款醫療費用，若不符合社會局條件，就會產生呆帳，並由聯醫每年收入盈餘的5到10％，作為社會服務暨醫療救助金，可用來支付呆帳。

議員王世堅質疑，有的人恐怕是能力開賓士還惡意倒帳，這筆經費若是提供給需要幫助的人，就算支出80億也沒關係，但如果是純粹被倒帳，就不能不管。

聯醫表示，欠費者多為經濟弱勢的民眾，院方對於欠費者已在醫院資訊系統註記，於下次回診時催繳外，會依規定依續寄發平信、掛號信、存證信函及聲請法院督促程序發支付命令，強制執行，或取得其債權憑證等方式進行處理。另對於經常欠費或住院中病人，可提供分期付款，並關心有無經濟障礙，轉請社工師評估，符合規定則轉由社會服務暨醫療救助金補助。

議員許淑華認為，聯醫的存在本來就與私立醫院不同，有經濟困難民眾無法負擔醫藥費，本應由救助金協助，但救助金使用狀況，是台北市貧富差距的重要警訊，她建議，市府應藉由此資料數據擬定社福政策。

健保

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