車多難回轉危險 汐止新台五路增機車待轉區

汐止區新台五路二段靠近江山萬里社區，因為車子很多，再加上是爬坡路段，許多機車族要回轉很不方便也危險，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求增加機車待轉區，保障安全。

崇德里長蘇宏杰指出，許多民眾反應在新台五路二段要回轉很危險，尤其車速都很快，回轉很危險，如果能夠設置機車待轉區，機車族就不用危險的先切到內線再回轉，會比較安全。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，新台五路是汐止重要的聯外道路，車子不少，而針對新台五路路口改善，當天大家討論後也有幾項結論，首先就是在社區出口旁邊設置機車待轉區，第二個部分就是南下回轉車的問題，會將紅綠燈先早開十秒，錯開北上車輛跟社區大樓出來的車子，讓要回轉的車子能夠利用十秒鐘先回轉，再開放直線車的通行。