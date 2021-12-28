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平溪最年輕警所長報到 延續優質交通治安服務

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
刑事警察大隊偵查員孫祥皓升任平溪分駐所所長，期許新任所長能勇於任事，延續優質交通治安服務。 圖／觀天下有線電視提供
刑事警察大隊偵查員孫祥皓升任平溪分駐所所長，期許新任所長能勇於任事，延續優質交通治安服務。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府警察局昨(27)日發布警察幹部職務異動，其中瑞芳警分局平溪分駐所所長由刑事警察大隊偵查員孫祥皓升任，並於今(28)日辦理到職，他也成為目前分局最年輕的所長，資歷經歷都相當優異且具有刑事專才，處理各類案件都相當具有經驗，相信新任所長到任都能為地方帶來新氣象，讓民眾滿意。

瑞芳警分局為了讓地方能夠認識新的治安守護者，也特別在今天平溪分駐所所長報到日辦理布達儀式，邀請地方士紳、里長及區公所代表到場觀禮。儀式簡單且隆重，除了介紹新任所長給民眾認識，也期許新任所長能勇於任事，延續優質交通治安服務。

瑞芳警分局表示孫所長雖然年僅28歲，是分局最年輕的所長，但資歷經歷都相當優異且具有刑事專才，處理各類案件都相當具有經驗，相信新任所長到任都能為地方帶來新氣象，讓民眾滿意。

瑞芳警分局長王鴻儒表示，看到新任所長充滿了活力，相信一定能為地方治安及交通、服務等等各方面都做到最好。由於年後即將辦理天燈勤務等重大活動，要求所長必須迅速掌握轄區狀況，無縫接軌警政工作。

瑞芳 警察

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