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大學「寄存名額」近四萬 校長：水退了就知誰沒穿褲子

邀7所大學學生代表 淡水公所舉辦青年諮詢會

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所設置青年諮詢委員會，邀請鄰近7所大學的學生代表出席，聆聽淡水區青年之意見與建議。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所設置青年諮詢委員會，邀請鄰近7所大學的學生代表出席，聆聽淡水區青年之意見與建議。 圖／紅樹林有線電視提供

為了強化青年公共事務參與及溝通機制，廣納青年諮詢建議，提供淡水區青年政策交流平台，淡水區公所從108年開始，就特別設置「淡水區青年諮詢委員會」。而今年是連續第三年舉辦，由巫宗仁區長主持青年諮詢委員會，邀請鄰近淡水區內有7所大學的學生代表出席，而這一次，新北市交通局長鍾鳴時，也特別準備簡報與大家分享及聽取青年對於淡水及鄰近區域的交通建議。

這次參與的7所大學包括了有淡江大學、真理大學、台北海洋科技大學、聖約翰科技大學、鄰近的學校台北城市科技大學、馬偕醫學院、國立臺北藝術大學，各學校之學生會會長、幹部積極參與公共事務討論，對此新北市交通局長鍾鳴時表示，看到區公所如此重視青年意見，特別主動參與，並且為大家說明市府對改善淡水交通之規劃及作為，如淡江大橋、淡北道路之最新進度，用心聆聽淡水區青年對於交通之意見與建議，並及時回復。

淡水區長巫宗仁表示，除了公所主管報告各方面與大學合作及交流成果，善用大學師生資源，區長感謝同學提供寶貴意見和彼此的交流，期望藉由公所、學校、學生社團交流合作，建立校際之間的互動平台，聽取各校意見領袖對區務推動的建議，做為區內建設、服務的參考，提供學生發揮所學的舞台，激發彼此創意，各校同學也能透過溝通平台彼此合作，資源共享，共創雙贏，讓淡水成為更美好、更富有青年氣息的宜居健康城市。

淡水 青年

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