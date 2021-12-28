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大學「寄存名額」近四萬 校長：水退了就知誰沒穿褲子

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鄧公國小操場跑道全新啟用 議員試跑接力賽

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水鄧公國小操場跑道翻新工程完工，議員陳偉杰也特別到學校關心跑道的完工狀況，並且與學生一起大隊接力比賽。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水鄧公國小操場跑道翻新工程完工，議員陳偉杰也特別到學校關心跑道的完工狀況，並且與學生一起大隊接力比賽。 圖／紅樹林有線電視提供

全新的跑道，讓學生在安全舒適的環境下運動，新北市淡水區鄧公國小透過新北市議員陳偉杰，爭取經費將學校內使用超過20多年的操場跑道進行翻新工程，從今年暑假時正式動工，到十月初完工啟用，議員陳偉杰也特別到學校關心跑道的完工狀況，並且與學生一起大隊接力比賽，體驗全新跑道帶來運動上的舒適。

穿上慢跑鞋與學生一起進行暖身，新北市議員陳偉杰表示，繼今年11月幫助新興國小換上全新的藍色專業跑道之後，淡水又再添一處美麗的天空藍跑道，讓鄧公國小的小朋友可以在嶄新的跑道上盡力的奔馳、揮灑汗水，不僅如此連同一旁的排水設施系統以及操場中央的草皮也都一併整頓完成。

鄧公國小校長謝芳儒表示，非常感謝新北市議員陳偉杰向中央體育署與新北市教育局共爭取了7百多萬元的經費，將過去已經有破損，失去彈性的操場進行整修工程，讓學生可以在安全且舒適的環境下，放心的運動，也讓大隊接力小小選手的比賽成績，有更好的表現。

淡水 教育局

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