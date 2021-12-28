新北議員爭取偏鄉學校看耶誕城 參訪總統府
新北市議員張錦豪每年都會爭取讓偏鄉學童到板橋看新北市府舉辦的歡樂耶誕城，今年也不例外，協助補助遊覽車、並且居中聯繫行程，讓萬里國中的聖誕假期得以延續，不僅如此，還替萬里國中的學生爭取參訪總統府的機會，讓學生們得以見到畢業學長賴清德副總統，聽見畢業學長的勉勵。
市議員張錦豪表示，期待透過每年為萬里學生爭取到雙北市參訪的機會，讓孩子離開校園之後有更多元的學習，也恰巧副總統賴清德就是萬里國中的畢業校友，透過與大學長的會談，希望孩子們能夠以學長為榜樣，從中學習到不一樣的經驗。
萬里國中校長陳玉桂說，感謝市議員用心的為孩子們安排這一整天的參訪行程，讓孩子們可以到一般人難以參訪的總統府參觀，也安排到新北市政府欣賞今年的歡樂耶誕城，走出校門體驗不同於室內課程的多元活動時光。
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