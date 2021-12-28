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石門區長下里區政報告 鼓勵民眾一起行銷家鄉

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區長下里區政報告，希望區民們也可以知道公所與市府的施政政策成果，對於家鄉有更深入的認識。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區長下里區政報告，希望區民們也可以知道公所與市府的施政政策成果，對於家鄉有更深入的認識。 圖／紅樹林有線電視提供

只有市長與局處首長可以聽見的區政報告，石門區長應用各里的活動時間，來到每一個里民活動中心去向里民報告，目的就是希望石門區的民眾能夠對於家鄉的建設、觀光與各項政策可以更加了解，此外也可以向外地的親友行銷石門的美好。

石門區長林俊宏說，應用各里辦理的集會活動時間，特別向各里的里民報告區政成果，希望透過與各里里民的報告與互動，讓區民們也可以知道公所與市府的施政政策成果，對於家鄉有更深入的認識。

區長的市政宣導、區政巡迴報告來到最終場的富基里，應用有趣的一問一答方式，里民很快就被簡報內容吸引，加上今年受到疫情影響，多數的區政成果都由影片來搭配著生動呈現，區長也希望，聽完簡報之後，里民們各個都可以身兼石門的代言人，將石門好吃、好玩之處行銷給親朋好友。

石門區長林俊宏表示，每年都會透過與里民的面對面互動，讓各里的建設、政策或是新的觀光景點被廣為人知，也期待透過最直接的報告與互動，讓區政執行更順利，民眾的回饋也可以更直接的被反應出來。

石門 疫情 觀光景點

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