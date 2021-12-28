勞工失業子女就學受阻 北市提供最高2.6萬元補助

新冠肺炎疫情期間，不少人生活受到衝擊，北市勞動局110學年度第1學期失業勞工子女就學費用補助共受理195件，經審核有131件合格，補助148名學生，補助金額約326萬多元，12月23日已以掛號信函寄發審核結果通知書，北市勞動局表示，只要台北市民符合非自願性失業條件都可申請，最高補助2萬6000元。

北市勞動局長陳信瑜指出，北市勞動局每年提供2次非自願性離職失業勞工子女就學費用補助，這次是針對「110學年度第1學期」，並因應疫情，將受理時間提前至7月15日。

截至9月30日申請截止日，共有131件合格，相較上半年109學年度第2學期44件合格，增加近200%。陳信瑜希望藉由就學費用補助，幫助更多受疫情衝擊的臺北市失業勞工，減輕子女就學的負擔。

勞動局表示，北市失業勞工子女就學費用補助，只要市民符合非自願性失業條件，都可以在受理期限內提出申請補助，子女就讀公立高中職校最高補助5000元、私立高中職校1萬2000元、私立大專院校2萬6000元、公立大專院校自110學年度第1學期起則提高至1萬3600元。