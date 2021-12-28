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北市春節垃圾清運出爐 大年初一至初三停收垃圾

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
環保局說，民眾容易錯誤分類的物品，包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等五大類，請勿直接丟入垃圾車。圖／北市環保局提供
環保局說，民眾容易錯誤分類的物品，包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等五大類，請勿直接丟入垃圾車。圖／北市環保局提供

為讓市民除舊布新展望新年，台北市環保局從即日起至明年1月23日訂為「年終大掃除」期間，市民可將要汰換的舊家具、廢家電等大型廢棄物，預約交由各區清潔隊免費清運。環保局今天也公布明年春節垃圾收運，小年夜雖逢周日仍收運垃圾；大年初一至初三停收垃圾、廚餘資源回收物；至於大型廢棄物則是小年夜至初四停收。

環保局表示，明年春節連續假期為1月29日至2月6日，除夕前一天小年夜適逢周日，但考量市民返鄉過年或長假有垃圾清運需求，1月30日當日加收一般垃圾、廚餘、資源回收物，1月31日除夕當天中午及夜間也會加班收運垃圾，大年初一至初三停收3天，初四起恢復收一般垃圾、廚餘及資源回收物，2月5日初五起恢復收運大型廢棄物。

環保局於各行政區也設有32處垃圾限時收受點，春節期間，如民眾無法配合清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，開放時間為每日上午6時至晚間23時，收受點可至環保局網站最新消息查詢。

環保局表示，「難分難解，我幫您處理」擴大回收措施持續進行中，民眾大掃除後，廢棄安全帽、雨傘、獎盃(座)及2只(含)以下的行李箱，及長柄掃具如拖把、掃把以及類似的旗桿、曬衣桿等細長物品都可免拆解、免用專用垃圾袋直接交給資源回收車免費清運。

環保局說，民眾容易錯誤分類的物品，包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等五大類，請勿直接丟入垃圾車，請確實依照不同方法處理後，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，以減少不必要的意外發生。

資源回收 春節 廚餘

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