北市119派遣升級明年正式上路 3大亮點精準、快、安全

台北市長柯文哲推動智慧城市，為讓119勤務派遣更精準快速，消防局推出「119高效能勤務派遣系統」，明年元旦正式啟用。升級版119派遣三大亮點「精準、快速、安全」，包括活用電子圍籬、自動判斷案情等功能。如民眾報案後，只要一定位，系統就能掌握社會局等資訊，以通報火警為例，現場是否住弱勢、逃生困難者，消防員能快速掌握訊息、加速救援。

柯文哲今天視察119高效能勤務派遣系統運作，柯文哲說，這次的系統是將原本119升級，新系統不僅可多元受理報案，還可以透過系統判斷案情，多功能偵測理解，精準掌握現況，另外還有視覺化可讓訊息流通更快速，並加入空間定位、數位偵測等多功能。

北市消防局第三大隊副大隊長林瑞穎表示，消防局舊有派遣系統是從民國95年啟用至今，包括資料庫等已相當老舊，消防局從108年開始更新系統，目前都已建置完成。

林瑞穎說，新勤務派遣有空間搜尋功能，會將社會局資料整合，若報案地址住有避難弱者，民眾報案同時，資訊就會同步勾稽，包括幾樓、幾號、整棟內的住戶相關資料，甚至透過這套系統，也可跨機關協助比對案類，如車禍、火災或救護案件等，派車同步轉報110，快速啟動協助機制。

另外，針對到院前心肺功能停止民眾，新系統也會同步呼叫全民守護者APP，過去這些過程都需透過不同平台轉貼，現在同步發動，會比過去通報節省至少10秒以上，節省黃金救災救援時間。

至於新版119勤務派遣也有電子圍籬，搭配GPS及平板等，可有效管理救災救護車輛派遣，如過去救護車可能歸隊已一段時間，系統卻還不知道可調為「可派」。但現在只要救護車一離開醫院，透過電子圍籬，線上就會自動勾稽為可派遣，讓救護資源的能量運用更彈性。