跨年不用人擠人！內湖1地點遠眺101煙火、圓山夜景

台北最High跨年晚會將至，著名台北101煙火秀將吸引大批民眾前往欣賞，疫情期間為讓民眾不用人擠人觀看360秒煙火，北市衛工處指出，內湖區內湖運動公園可直接遠眺101大樓，盡收內湖及圓山夜景，是跨年私房好去處，同時公園還有布置絢爛的耶誕節燈飾，為寒冷冬晚增添熱鬧氣息。

衛工處長林昆虎表示，位於內湖區舊宗路二段2號的內湖汙水處理廠，每日可淨化24萬噸的生活汙水，基於回饋當地社會、營造友善環境的理念，在處理廠上部打造2樓高的內湖運動公園。

從內湖運動公園內不僅可看到一架又一架在松山機場起降的飛機，從眼前呼嘯而過，由於周邊無建築物阻礙，可願跳台北101大樓及圓山夜景，公園也會提供夜間照明至清晨。

內湖汙水處理廠長高淑惠說明，遠離城市喧囂的內湖運動公園占地3.8公頃，免費開放大小朋友使用沙坑、極限運動場、PU跑道及攀岩場等運動設施，適合全家大小連假到公園運動玩耍，也可在草皮上野餐。

想要前往內湖運動公園的民眾，可搭乘公車552、63、小2、藍26，在內湖運動公園站下車；搭204、518號公車在新湖／行忠路口下車，再步行3分鐘即可抵達。