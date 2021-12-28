百花齊放！2022台北5場花季 春節一路賞花到3月

台北市公園處今公布2022台北花季一系列活動，讓民眾一年四季都能欣賞不同時節的美景，包含台北茶花展、北投三層崎花海、東湖樂活夜櫻季、士林官邸鬱金香展、陽明山花季，不同時序的花季也與眾多商圈合作提供優惠，讓民眾賞花之餘，也能在當地進行深度旅遊。

公園處指出，新的一年將由十大名花之一的茶花率先綻放，2022台北茶花展主題為「春花百韻」，展期自1月7日至16日，花卉試驗中心更會展出難得一見的「百年茶花」。

有台版富良野封號的「三層崎花海」，展期自1月20日至3月31日，採用今年亮點紫爆薰衣草共1萬6000盆，以及銀葉菊、孔雀草、五彩石竹及四季秋海棠，建構出漸層及俐落線條感，花海面積達1000平方公尺。

東湖「樂活夜櫻季」是近年熱門卡打點，今年主題為「幸福光櫻」，展期自1月29日至2月28日，展期恰逢西洋情人節，期間也規畫假日活動、浪漫櫻福音樂會。

台北士林官邸園區2022年將展出逾13萬株鬱金香，今年主題為「遇見幸福」，展期自2月18日至2月28日，配合主題還規畫荷蘭「木鞋寓言」、「拇指姑娘」、「灰姑娘」及日本「竹取公主」等4個童話故事展區。

重頭戲的陽明山花季「花見春櫻」將從2月19日綻放至3月20日，與超人氣三麗鷗明星雙星仙子Little Twin Stars合作，搭配粉嫩春櫻、杜鵑花，還舉辦「第一屆櫻花盃」街舞大賽，以花為主題與街舞進行結合。