台灣布袋戲首代女頭手江賜美 獲文化部認證重要保存者

縱橫台灣布袋戲界逾70年，第一代女頭手江賜美，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並能體現布袋戲知識、技藝，為傑出、獨特之布袋戲女演師。今年榮獲文化部布袋戲重要保存者，也是人間國寶的殊榮。

江賜美1933年出身於戲曲世家，16歲就上台當頭手，跟隨父親江同生遊走各地巡迴演出，雖布袋戲界以男性為主體，但她的演出風格豪情不遜於男子，又不失女子細膩；縱橫台灣布袋戲界逾70年，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同發展階段，並對保留傳統文化及傳承工作重視且不遺餘力。

江賜美所創立「真快樂掌中劇團」，一家三代傳承掌中藝術，且不斷開發新媒材，致力國內外布袋戲傳推廣承工作。2020年受邀擔任國立台北藝術大學傳統音樂學系，布袋戲大師班專業教師，同時藉由工作坊與國際藝術節，向國內外各種多元等課程及舞台推廣布袋戲。

劇團近年作品更是揉合掌中戲與現代劇場元素，讓布袋戲偶表演方式不限於傳統框架，以「傳統新藝」呈現當代布袋戲的新面貌，讓傳統文化持續發展綿延。今年更獲得文化部認可為「布袋戲」重要保存者。

江賜美也是新北市自2008年至2020年，第五位國家重要傳統表演藝術保存者，包含歌仔戲廖瓊枝、說唱楊秀卿、北管音樂邱火榮，及歌仔戲文場音樂林竹岸等4位保存者。