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新北響應國際身障者日 表揚32名傑出人員

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜今日在市府表揚新北32名在身障議題上有傑出貢獻人員。記者張睿廷／攝影
侯友宜今日在市府表揚新北32名在身障議題上有傑出貢獻人員。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜為響應一年一度的國際身心障礙者日，今日在市府表揚32名傑出身心障礙人士、模範身心障礙者家屬、績優身心障礙福利服務專業人員、推行身心障礙福利服務有功人員，肯定他們的努力，同時喚起社會對身心障礙者議題的重視與關注。

陳青琪罹患小兒麻痺症、重度障礙，但性格開朗樂觀，和因工殤失明的先生擁有一對寶貝兒女，夫妻倆知足樂天，對生命充滿熱情，為鼓勵更多人，陳青琪以生命教育講師的身分到全台上百所學校演講，盼用自己的人生經歷，帶領學生找到屬於自己的夢想與力量。

模範身心障礙者家屬塗文芳，家中有2位罹患罕見疾病的兒子，雖照顧不易，但塗文芳絲毫不氣餒，反而花上更多心力在親子教育，其子塗煜鈞更榮獲2021總統教育獎。塗文芳說，「孩子，我無法陪伴你一生，但我會用一生陪伴你。」旁人看了都能感受到他們的親情有多濃厚。

劉麗茹是精神障礙者的家屬，此次獲頒「推行身心障礙福利服務有功人員」，她在1994年新北市康復之友協會籌備之初即以志工身份參與，熱心協助協會各項事務，後續接任總幹事，帶領團隊創立新北市第一家精神社區復健中心、持續開展各項精神障礙家庭社區服務，為精障族群權益與服務無私付出。

侯友宜表示，新北市的障礙者有17萬多人，期盼藉舉辦國際身心障礙者日活動，除表達對身心障礙者、家屬及相關專業人員、有功人員的鼓勵與肯定外，還讓民眾對障礙者有更多瞭解與認識。

侯友宜

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