王世堅逛蘋果店想通當智慧一族？辦公室主任回應了...

台北市議員王世堅先前被網友拍影片上傳疑「邊開車邊玩手機」，王回應自己拿的是智障型手機沒得玩，不過最近王世堅被眼尖路人發現走進蘋果專賣店，引發網友熱議「似乎想通要加入智慧一族了」。對此，王世堅議會辦公世主任沈志霖今回應，這張照片是議員家庭餐敘後逛街被拍到，雖換哪一款手機是每個人的選擇，但議員目前並沒有換手機的打算。

有PTT鄉民恰巧目擊王世堅出現在蘋果iStore，看起來在物色最新3C用品，且旁邊還有一名男子似乎正在幫他介紹商品功能。鄉民聯想到21日王世堅爆出邊開車邊玩手機的新聞，當時對外表示「我的手機沒得玩，我的是智障型(功能型)手機」，此時此刻出現在蘋果專賣店「似乎想通要加入智慧一族了」。

不少網友看了笑翻表示怎麼整天被認出「是頭髮太好認？」「我大堅哥數位轉型」「在挑送給柯p的聖誕禮物啦」「以他的等級買一台ibon都可以」。不少網友也好奇拿功能型手機撐到現在「沒有Line怎麼跟其他人聯絡」，認為店員當務之急可能要先教怎麼用LINE，網友也祝「議員升級成功」。

對於王世堅是否要加入智慧一族引熱議，王世堅辦公室主任沈志霖說，目前議會正值總預算審查期間，王世堅團隊會繼續努力監督市政、服務市民，關於網路流傳的這張照片，是王議員家庭餐敘後，很平常的逛街時被拍到的，並沒有大家後來討論到的狀況。

沈志霖說，雖然換哪一種款式的手機是每個人個人的選擇，但是議員目前並沒有換手機的打算，感謝大家的熱情與關心。