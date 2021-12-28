快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王世堅逛蘋果店想通當智慧一族？辦公室主任回應了...

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
王世堅在蘋果專賣店被網友認出，疑似想選購新手機。圖擷自PTT
王世堅在蘋果專賣店被網友認出，疑似想選購新手機。圖擷自PTT

台北市議員王世堅先前被網友拍影片上傳疑「邊開車邊玩手機」，王回應自己拿的是智障型手機沒得玩，不過最近王世堅被眼尖路人發現走進蘋果專賣店，引發網友熱議「似乎想通要加入智慧一族了」。對此，王世堅議會辦公世主任沈志霖今回應，這張照片是議員家庭餐敘後逛街被拍到，雖換哪一款手機是每個人的選擇，但議員目前並沒有換手機的打算。

有PTT鄉民恰巧目擊王世堅出現在蘋果iStore，看起來在物色最新3C用品，且旁邊還有一名男子似乎正在幫他介紹商品功能。鄉民聯想到21日王世堅爆出邊開車邊玩手機的新聞，當時對外表示「我的手機沒得玩，我的是智障型(功能型)手機」，此時此刻出現在蘋果專賣店「似乎想通要加入智慧一族了」。

不少網友看了笑翻表示怎麼整天被認出「是頭髮太好認？」「我大堅哥數位轉型」「在挑送給柯p的聖誕禮物啦」「以他的等級買一台ibon都可以」。不少網友也好奇拿功能型手機撐到現在「沒有Line怎麼跟其他人聯絡」，認為店員當務之急可能要先教怎麼用LINE，網友也祝「議員升級成功」。

對於王世堅是否要加入智慧一族引熱議，王世堅辦公室主任沈志霖說，目前議會正值總預算審查期間，王世堅團隊會繼續努力監督市政、服務市民，關於網路流傳的這張照片，是王議員家庭餐敘後，很平常的逛街時被拍到的，並沒有大家後來討論到的狀況。

沈志霖說，雖然換哪一種款式的手機是每個人個人的選擇，但是議員目前並沒有換手機的打算，感謝大家的熱情與關心。

王世堅

延伸閱讀

傳統手機直上iPhone？網友拍到王世堅這張照片：我大堅哥數位轉型

史上最冷！台北燈節人潮僅往年四分之一 柯文哲稱為2023燈會暖身

大新竹合併 王世堅砲轟：這是權力的傲慢

表決前柯文哲宣講覆議 王世堅嗆多此一舉：1票都不會跑

相關新聞

王世堅逛蘋果店想通當智慧一族？辦公室主任回應了...

台北市議員王世堅先前被網友拍影片上傳疑「邊開車邊玩手機」，王回應自己拿的是智障型手機沒得玩，不過最近王世堅被眼尖路人發現...

侯友宜沈痛發聲：應加速推動修法重罰酒駕

高雄38歲黃姓男子酒駕，撞上一家四口，導致1死3傷，天人永隔。新北市長侯友宜今日在臉書發布貼文，抒發內心感受，認為酒駕已...

百花齊放！2022台北5場花季 春節一路賞花到3月

台北市公園處今公布2022台北花季一系列活動，讓民眾一年四季都能欣賞不同時節的美景，包含台北茶花展、北投三層崎花海、東湖...

119升級同台 柯文哲仍喊「瑞凡回不去！」溫昇豪超尷尬

台北市長柯文哲推動智慧城市，為讓119勤務派遣更精準、快速，台北市消防局升級現有派遣系統，推出119高效能勤務派遣升級版...

歲末年終大掃除 明年春節小年夜北市照常收運垃圾

新的一年即將到來，為讓市民朋友除舊布新展望新年，台北市環保局規劃即日起至2022年1月23日為「年終大掃除」期間，請市民...

政治人物好感度 侯友宜排第一 這位藍營領袖卻墊後

面對2022年，台灣人如何看待詭譎多變的國內外政經情勢？《遠見》一年一度「台灣民心動向調查」今出爐，從政治人物好感度、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。