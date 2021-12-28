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119升級同台 柯文哲仍喊「瑞凡回不去！」溫昇豪超尷尬

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天一見到溫昇豪，還是忍不住說喊出當年犀利人妻經典台詞「回不去了！」讓一旁溫昇豪一臉尷尬直呼「那是十年前的戲了！」記者陳正興／攝影
柯文哲今天一見到溫昇豪，還是忍不住說喊出當年犀利人妻經典台詞「回不去了！」讓一旁溫昇豪一臉尷尬直呼「那是十年前的戲了！」記者陳正興／攝影

北市柯文哲推動智慧城市，為讓119勤務派遣更精準、快速，台北市消防局升級現有派遣系統，推出119高效能勤務派遣升級版，明年元旦起正式啟用。

台北市長柯文哲今天視察系統運作，柯文哲說，這套系統三大亮點，包括多元受理報案，活用電子圍籬、自動判斷案情及多功能偵測提醒，讓報案訊息精準掌握，以火災通報為例，民眾報案時，消防局可同時掌握社會局資訊，例如災害現場是否住有弱勢、逃生困難者，除讓消防員更快掌握現場圖資、訊息，也加速救援時間。

另外，系統派遣也可以利用雲端技術讓派遣更快速；還有空間定位即時偵測、數位即時資訊傳輸及跨域整合CMS，提醒民眾避開災害現場路段。

為宣導消防局這套派遣勤務系統升級版，北市府也邀請火神的眼淚導演蔡銀娟操刀，由市長柯文哲、演員温昇豪同台演出宣傳影片，並由溫昇豪擔任119智能派遣大使，不過柯文哲今天一見到溫昇豪，還是忍不住說喊出當年犀利人妻經典台詞「回不去了！」讓一旁溫昇豪一臉尷尬直呼「那是十年前的戲了！」柯竟還回「回不去了，那才是經典名句！」

柯文哲說，這次消防局的119高效能勤務派遣系統就是原本119的升級版，單一事件不會解決全貌，所以所有單位都要E化，新系統不僅可以多元受理報案，透過系統判斷案情，多功能偵測理解，精準掌握現況，另外還有視覺化可以讓訊息流通更快速，並加多很多功能，包括空間定位，數位偵測等。

柯文哲 北市 消防員

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