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網售違法動物藥品 水族用藥及狗貓除蚤劑最多

中央社 / 台北28日電

北市動保處今天表示，透過網路兜售動物用藥違反動物用藥品管理法，接獲35件檢舉案，以水族動物用藥和狗貓除蚤滴劑最多，皆從中國進口，已送檢警偵辦。

台北市動物保護處技正翁綉雯接受中央社電話訪問時說，接獲檢舉，在網路社群、商城及LINE等處有販售動物用藥，統計至11月底，共接獲35件檢舉案，與去年同期相比增加11件。

她表示，35件檢舉案以提供觀賞魚疾病治療用途的水族用藥品及狗貓除蚤滴劑最多，共22件，皆是從中國進口，因未取得核准字號動物用藥品，屬於違禁藥，依違反動物用藥品管理法移送檢警偵辦，經查訪，網路賣場留聯繫方式都是假冒民眾電話，其餘檢舉案則依法裁罰。

動保處指出，若查獲製造或輸入動物用的偽藥或禁藥，可依動物用藥品管理法，處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新台幣450萬元以下罰鍰。

動保處表示，販售動物用藥要取得動物用藥品販賣業許可證，並有店面才合法，民眾買應認明具中央核准字號商品，像標示動物藥入字或動物藥製字等，且不要透過網路買沒核准字號動物用藥品，不僅沒有獸醫師指導用藥外，使用藥品後，也可能危害寵物健康。

動保處指出，部分寵物食品及用品，像動物洗潔精或關節保養品等，可能具寵物保健效果，但都不是動物用藥，不具動物醫療效果，呼籲飼主注意。

寵物 獸醫師 北市

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