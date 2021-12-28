政治人物好感度 侯友宜排第一 這位藍營領袖卻墊後

面對2022年，台灣人如何看待詭譎多變的國內外政經情勢？《遠見》一年一度「台灣民心動向調查」今出爐，從政治人物好感度、2022年經濟信心、疫後期待與看好產業、兩岸關係與美國看法、國人對戰爭準備等五大面向，觀察民意消長。其中「政治人物好感度」分數排行，依序為侯友宜6.69分最高，其次是賴清德5.79分與鄭文燦5.66分，蔡英文5.57分，柯文哲5.24分，朱立倫4.64分排名最後。

2021年，國內遭逢疫情入境、幾場罷免及年底四大公投，為原本相對安定的社會民心撩起波瀾。這一年是自台美斷交的近半世紀後，台灣外交史上少有的高潮，卻也是近20年來，台海兩岸局勢最緊張的時期。

結果顯示，四大公投導致幾位政治人物好感度分數，不分藍綠全面下滑，朱立倫下降最多；近四成五對台灣經濟有信心，高達九成以上認為物價一定上漲；疫後有近五成民眾想去日本旅遊，觀光旅遊業同時是最被看好與最不被看好的產業前三名。

《遠見》表示，本次調查時間為2021年11月25日至12月9日，正好是四大公投前不久，足以反映民眾對兩大政黨不斷下鄉催票的觀感。

「政治人物好感度」分數排行，依序為侯友宜6.69分最高，其次是賴清德5.79分與鄭文燦5.66分，蔡英文5.57分，柯文哲5.24分，朱立倫4.64分排名最後。

與2021年2月相比，六位的好感度分數全部下降，侯友宜減少0.47分（減少6.6%），賴清德減少0.45分（減少7.2%），鄭文燦減少1.04分（減少15.5%），蔡英文減少0.76分（減少12.0%），柯文哲減少0.45分（減少7.9%），朱立倫減少1.13分（減少19.6%）。

其中，朱立倫、鄭文燦和蔡英文下降最多，反映四大公投宣傳期間，兩大政黨不斷催促選民出面投票，形成藍綠對決，導致中間選民對主要政治人物感受不佳。