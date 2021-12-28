感受不凡的藝術展演及生活 新北濕地藝術季1月8日登場

新北高灘處明年1月8日舉辦「第四屆新北濕地藝術季-川流堆疊」，盼藉由藝術創作開啟濕地與生活的對話，讓民眾感受不一樣的濕地展演空間。

新北過往每年都會辦理濕地藝術季，近兩年受疫情影響停辦，高灘處計畫明年將以「川流堆疊」為題復辦，展出內容同樣以自然素材創作為理念，邀請藝術家串連大漢溪濕地沿岸，包含板橋、新莊、樹林等學校與社區，共同創作14組藝術品。

高灘處指出，本次活動的藝術家將邀請到李蕢至& Lua Rivera、王昱翔、陳冠蓉、康雅筑、臉頰緊貼地球（吳有容 &林詩樺）、黃琬雯&元智大學藝術與設計學系所、舞蹈生態系創意團隊Dancecology，讓民眾親身體驗濕地之美，認識濕地的價值與重要性，再以濕地自然素材轉譯出屬於濕地的藝術。

高灘處說明，這次活動主題中的「川流」代表河川、濕地流動，生生不息；「堆疊」涵蓋環境、人文歷史、情感記憶，從過去到現在，甚至未來不斷累積的歷程。「川流堆疊」代表著河川的流動永不停息，環境地貌與文化不斷地轉變，堆疊成大家與河的記憶。