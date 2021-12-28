快訊

學測衝刺／英文「一試定終身」？掌握三關鍵改變就不怕

感受不凡的藝術展演及生活 新北濕地藝術季1月8日登場

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
藝術家以濕地素材「香蒲」為創作媒材。圖／新北高灘處提供
藝術家以濕地素材「香蒲」為創作媒材。圖／新北高灘處提供

新北高灘處明年1月8日舉辦「第四屆新北濕地藝術季-川流堆疊」，盼藉由藝術創作開啟濕地與生活的對話，讓民眾感受不一樣的濕地展演空間。

新北過往每年都會辦理濕地藝術季，近兩年受疫情影響停辦，高灘處計畫明年將以「川流堆疊」為題復辦，展出內容同樣以自然素材創作為理念，邀請藝術家串連大漢溪濕地沿岸，包含板橋、新莊、樹林等學校與社區，共同創作14組藝術品。

高灘處指出，本次活動的藝術家將邀請到李蕢至& Lua Rivera、王昱翔、陳冠蓉、康雅筑、臉頰緊貼地球（吳有容 &林詩樺）、黃琬雯&元智大學藝術與設計學系所、舞蹈生態系創意團隊Dancecology，讓民眾親身體驗濕地之美，認識濕地的價值與重要性，再以濕地自然素材轉譯出屬於濕地的藝術。

高灘處說明，這次活動主題中的「川流」代表河川、濕地流動，生生不息；「堆疊」涵蓋環境、人文歷史、情感記憶，從過去到現在，甚至未來不斷累積的歷程。「川流堆疊」代表著河川的流動永不停息，環境地貌與文化不斷地轉變，堆疊成大家與河的記憶。

高灘處表示，「新北濕地藝術季-川流堆疊」即將在明年1月8日於板橋新月橋下正式開展，為期一個月至2月9日結束。民眾除可欣賞藝術品外，也能在開展後連續兩周體驗音樂表演、環境友善市集、DIY工作坊、藝術家分享及闖關抽獎等周邊活動。

藝術家李蕢至「荷居」作品。圖／新北高灘處提供
藝術家李蕢至「荷居」作品。圖／新北高灘處提供
藝術家在新北濕地水禮服創作中。圖／新北高灘處提供
藝術家在新北濕地水禮服創作中。圖／新北高灘處提供
新北高灘處將於明年1月8日舉辦「第四屆新北濕地藝術季-川流堆疊」，盼藉由藝術創作開啟濕地與生活的對話，讓民眾感受不一樣的濕地展演空間。圖／新北高灘處提供
新北高灘處將於明年1月8日舉辦「第四屆新北濕地藝術季-川流堆疊」，盼藉由藝術創作開啟濕地與生活的對話，讓民眾感受不一樣的濕地展演空間。圖／新北高灘處提供
藝術家與板橋區金華里共創工作坊。圖／新北高灘處提供
藝術家與板橋區金華里共創工作坊。圖／新北高灘處提供
藝術家以濕地稻草作為創作媒材編織草繩。圖／新北高灘處提供
藝術家以濕地稻草作為創作媒材編織草繩。圖／新北高灘處提供

濕地 新北 藝術家

延伸閱讀

新北111年起成立青年局 推動年輕人事務

台南後壁高中藝術季落幕 義賣逾54萬元半數捐校內基金會

退休師捐30年濕地珍貴鳥照 鄭文燦：濕地成候鳥第一站

新北YouBike2.0設置720站 已超過YouBike1.0站點

相關新聞

歲末年終大掃除 明年春節小年夜北市照常收運垃圾

新的一年即將到來，為讓市民朋友除舊布新展望新年，台北市環保局規劃即日起至2022年1月23日為「年終大掃除」期間，請市民...

影／回應大新竹合併問題 柯文哲:應先成立北北基辦公室

新竹市長林智堅昨晚宣布不參選2022大新竹市長，台北市長柯文哲上午回應媒體時表示，林智堅參選與否是個人選擇不會有意見，涉...

跨年煙火、元旦升旗如期舉辦？侯友宜：滾動式檢討

變種病毒Omicron來勢洶洶，跨年活動、元旦升旗典禮防疫及是否舉辦也成焦點。新北市長侯友宜表示，活動會隨著疫情滾動式檢...

政治人物好感度 侯友宜排第一 這位藍營領袖卻墊後

面對2022年，台灣人如何看待詭譎多變的國內外政經情勢？《遠見》一年一度「台灣民心動向調查」今出爐，從政治人物好感度、2...

信義商圈巷道違停多 北市警：元旦起加強拖吊

台北市警察局交通警察大隊今天表示，因市內商圈巷弄店家林立造成違停眾多，巷道執行違規停車拖吊除有大直商圈和東區商圈外，明年...

FRC機器人區域大賽 明年登台

FRC（FIRST Robotics Competition）是全球最知名，難度與等級最高的機器人競賽之一，鴻海基金會今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。