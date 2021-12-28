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跨年煙火、元旦升旗如期舉辦？侯友宜：滾動式檢討

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，活動會隨著疫情滾動式檢討，在人潮疏散跟動線上會做好規劃跟防疫。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，活動會隨著疫情滾動式檢討，在人潮疏散跟動線上會做好規劃跟防疫。記者江婉儀／攝影

變種病毒Omicron來勢洶洶，跨年活動、元旦升旗典禮防疫及是否舉辦也成焦點。新北市長侯友宜表示，活動會隨著疫情滾動式檢討，在人潮疏散跟動線上會做好規劃跟防疫，他也提醒參加活動的民眾要做好防疫措施。

新北市文化局12月31日晚上8點22分將在淡江大橋上施放13分14秒的煙火秀，民眾可在漁人碼頭的觀海廣場（福容大飯店前）欣賞精彩煙火秀。元旦當天新北市民政局早上8點在市政府南門旁小廣場舉辦升旗典禮，但因防疫不開放民眾參加，全市29區公所都會自行舉辦升旗典禮。

侯友宜表示，面對來勢洶洶的Omicron，會隨時調整步伐，會依照疫情滾動式檢討，如果能完整守住，大家都平安，活動就正常進行，但還是要提醒民眾口罩要戴上，身體不舒服不要參加活動，勤洗手是必備條件，在活動動線規劃上，會盡量讓人潮不要太集中，人潮疏散也會做好整個防疫，也是他基本要做到的，但侯強調，請民眾配合政府防疫，加強自我健康管理。

侯友宜 疫情

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