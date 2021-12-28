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疫情致失業增 北市勞工子女學費補助案成長至3倍

中央社 / 台北28日電

國內今年5月爆發COVID-19本土疫情，台北市勞動局統計發現，疫情最嚴峻時，失業率從年初的3.66%上升至4.8%，失業勞工子女學費補助案也從44件激增至131件，成長到近3倍。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情今年5月在國內爆發，根據台北市勞動局統計，台北市今年1月失業率為3.66%，到了5月成長為4.11%，6月時達到今年高峰4.8%，一直到9月才降低至4%以下，11月回到年初的3.66%。

勞動局今天發布新聞稿表示，為減輕非自願離職失業勞工的子女就學負擔，每學期都會配合學校開學受理學費補助申請，就讀公立高中職補助新台幣5000元、私立高中職1萬2000元、公立大專院校1萬3600元、私立大專院校2萬6000元。

勞動局長陳信瑜指出，今年碰上本土疫情，將110學年度第1學期學費補助案的受理時間提前至7月15日，最後共有131件合格，相較109學年度第2學期44件合格，成長到近3倍。

陳信瑜說，此次共補助148名學生、超過326萬元，勞動局已寄出掛號信函通知，提醒獲補助的勞工記得到申請時所提供的指定帳戶確認入帳情形。

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