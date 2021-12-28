信義商圈巷道違停多 北市警：元旦起加強拖吊

台北市警察局交通警察大隊今天表示，因市內商圈巷弄店家林立造成違停眾多，巷道執行違規停車拖吊除有大直商圈和東區商圈外，明年元旦起將新增信義商圈巷道加強違停拖吊。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，依據本局管理違規停放車輛拖吊及保管作業規定，「巷、弄內違規停放車輛，除併排停放、民眾檢舉妨礙通行或急迫影響公共安全者應優先執行拖吊外，其餘以告發為主。」

有鑑於北市商圈巷弄店家林立造成違停眾多，交通警察大隊說，市內巷弄道路執行違規停車拖吊計有大直商圈（中山區北安路458巷41、47弄）及東區商圈（大安區忠孝東路4段216、223巷）等2處。

交通警察大隊指出，為維護行車安全順暢，自民國111年1月1日起，北市信義商圈巷道將加強違規停車拖吊移置，由員警巡視、加強驅離及取締，若為併排或擋道影響通行等，則依規定舉發拖吊。

執行路段包括，信義區忠孝東路5段22巷、松智路9巷、松智路15巷、松高路20巷、松壽路20巷。

另，執行時段為，禁止臨時停車（紅線）及其他禁止臨時停車處所為上午7至晚間9時；禁止停車處所（黃線）為上午7時至晚間8時。

交通警察大隊提醒，民眾於信義商圈停放車輛應依規定方式、車種及時段等，以避免觸犯相關規定，造成車輛遭移置保管，得不償失。