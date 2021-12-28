新北111年起成立青年局 推動年輕人事務

新北市民國111年起推動多項新制及便民措施，其中攸關年輕人事務及權益的「青年局」1月3日掛牌，提供青年發展政策規劃、青年事務單一窗口。

新北市政府研究發展考核委員會說，青年局首年度編制員額30人、預算約新台幣1.46億元，推動青年參與國際事務及學習體驗、學生與青年社團諮詢、補助、協力合作、青年公共及社會參與、青年志願服務、青年參與網路平台設置管理、青年職涯發展及青年創業相關事項。

此外，研考會表示，精進服務部分，包含新北校園通APP增「教育在地通」，可查周遭合法教育機構，解決安排求學、安親與補習需求。

研考會表示，為完善無菸環境建置及維護，全市經公告禁菸場所，111年起全面禁止吸用、使用或啟動電子煙及加熱式菸具，違者處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。