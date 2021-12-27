居民自費檢測中原溝水質問題 議員要求新北市府做比對報告

新北中和中原溝有水質變色及臭味問題，讓周圍社區民眾不滿，新北水利局表示，有持續進行清淤工作；環保局強調，近年強力稽查，且建立用水工廠名單緊盯；新北市議員張志豪認為，市府必須要將官方水質檢測數據與居民自費檢測數據做差異分析，並向民眾說明。

環狀線捷運中原站旁有條中原溝，市府在一旁打造木棧道，不只讓周邊社區步行便利，也成為散步好去處，不過在地社區聯合會卻控訴，中原溝水質有問題，不只一條河出現兩種顏色，還發出惡臭，讓人難以親水。

在地的大左岸社區聯合會幹部黃先生表示，中原溝長期不定時發出惡臭，當地有10多個社區、1萬戶左右，大家都表示受不了，向市府反映後，上游廠商有被罰錢，但問題還是沒有解決，市府只不斷強調「有在監測水質」。還有民眾表示，家裡剛好住在中原溝附近，不定時的惡臭味讓家中無法關上窗戶，吃飯也不舒服。

水利局表示，水質部分還是要從源頭解決，有時候是受漲退潮影響，才讓新店溪的水倒灌回中原溝，造成淤泥問題，而他們已經請公所盡力進行清淤工作，像今年就已經清了四次，有民眾反映的話也會到現場了解狀況，居民在上周的會議上也都表示理解情況。

環保局回應，中原溝的問題已納入「新北市河川流域治理平台」研商討論，並按月追蹤辦理進度。早在108年起就將中原溝納入污染熱區打擊計畫，擴大盤查流域內工廠並加強列管事業查核，截至今年11月底共計稽查1051家次，查獲違規6件次。

環保局指出，未來也會持續定期與不定期加強稽巡查，藉由勤查重罰督促業者善盡管理廢污水責任。另外，環保局也與經發局完成鄰近範圍內之工廠清查，並建立印刷業者及其他產業工廠清單，篩選清單中製程有用水工廠名單，作為後續稽查參考。

張志豪提到，其實社區聯合會一直有在自費做水質監測，發現問題仍沒有改善，因此他在上周召開跨局處聯合會議追蹤，並要求環保局除加強稽查外，也要將過去因捷運工程而移除的「污染物質監測器」重新裝上，待三個月後將官方檢測數據及居民自費數據做差異分析，向民眾解釋清楚。