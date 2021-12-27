確保安全！北市稽查跨年主舞台、台北101高空煙火架設

2022台北最High跨年晚會活動將至，而跨年煙火則是每年活動的重頭戲，北市勞動局今前往台北101及市府前跨年舞台實施勞檢，並要求煙火架設廠商應注意施工安全，勞動局勞檢處表示，除101大樓高空煙火架設重點勞檢外，跨年主舞台搭設作業也每日勞檢，直到跨年後完成拆除作業為止。

勞動局副局長江明志表示，今天已是第二次檢查，上周查看後有提出幾處需要改進的地方，今天再次查看都已改善。針對台北101煙火架設檢查重點包含線路安排及消防設備等，101大樓團隊也都有依照規定落實。

稽查重點根據職業安全衛生設施規則第171條、第176條及第225條第1項範圍。第一，雇主對於易引起火災及爆炸危險場所，不得設置有火花、電弧或用高溫成為發火源之虞的機械、器具或設備等，須標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入，並規定勞工不得使用明火。

第二，雇主對於勞工吸菸、使用火爐或其他用火的場所，應設置預防火災所需設備；第三，對於在高於2公尺以上的地方進行作業，勞工有墜落的疑慮，應架設施工架或其他方式設置工作台；另還一併檢視電路相關設備及加裝漏電斷路器。

勞檢處長梁蒼淇指出，除了101大樓高空煙火架設重點勞檢外，跨年主舞台搭設作業已派員每日勞檢，要求施工廠商依法確實設置職安防護措施及配戴安全防護具，檢查將持續至跨年後完成拆除作業為止。