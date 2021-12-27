快訊

林智堅稍晚將發布聲明 棄選大新竹市長

網友爆陳其邁座車也被酒駕撞 高雄警方證實：就在市長家門口

確保安全！北市稽查跨年主舞台、台北101高空煙火架設

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市勞動局今至台北101大樓及跨年主舞台進行勞檢，檢查結果均符合規定。圖／北市勞動局提供
北市勞動局今至台北101大樓及跨年主舞台進行勞檢，檢查結果均符合規定。圖／北市勞動局提供

2022台北最High跨年晚會活動將至，而跨年煙火則是每年活動的重頭戲，北市勞動局今前往台北101及市府前跨年舞台實施勞檢，並要求煙火架設廠商應注意施工安全，勞動局勞檢處表示，除101大樓高空煙火架設重點勞檢外，跨年主舞台搭設作業也每日勞檢，直到跨年後完成拆除作業為止。

勞動局副局長江明志表示，今天已是第二次檢查，上周查看後有提出幾處需要改進的地方，今天再次查看都已改善。針對台北101煙火架設檢查重點包含線路安排及消防設備等，101大樓團隊也都有依照規定落實。

稽查重點根據職業安全衛生設施規則第171條、第176條及第225條第1項範圍。第一，雇主對於易引起火災及爆炸危險場所，不得設置有火花、電弧或用高溫成為發火源之虞的機械、器具或設備等，須標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入，並規定勞工不得使用明火。

第二，雇主對於勞工吸菸、使用火爐或其他用火的場所，應設置預防火災所需設備；第三，對於在高於2公尺以上的地方進行作業，勞工有墜落的疑慮，應架設施工架或其他方式設置工作台；另還一併檢視電路相關設備及加裝漏電斷路器。

勞檢處長梁蒼淇指出，除了101大樓高空煙火架設重點勞檢外，跨年主舞台搭設作業已派員每日勞檢，要求施工廠商依法確實設置職安防護措施及配戴安全防護具，檢查將持續至跨年後完成拆除作業為止。

勞動局長陳信瑜呼籲，在超高樓層處進行煙火架設、外牆作業，以及深夜趕工彩排的工作者，溼冷天氣恐使血液循環出，影響活動力及靈敏度，增加職災風險，雇主應避免指派患有心血管疾病勞工從事夜間低溫作業，雇主也應提供勞工熱飲、熱食及保暖衣物，適時條縮工時，以減少促發腦心血管疾病發生率。

北市勞動局今至台北101大樓及跨年主舞台進行勞檢，檢查結果均符合規定。圖／北市勞動局提供
北市勞動局今至台北101大樓及跨年主舞台進行勞檢，檢查結果均符合規定。圖／北市勞動局提供
北市勞動局今至台北101大樓及跨年主舞台進行勞檢，檢查結果均符合規定。圖／北市勞動局提供
北市勞動局今至台北101大樓及跨年主舞台進行勞檢，檢查結果均符合規定。圖／北市勞動局提供

跨年晚會 勞檢 心血管疾病

延伸閱讀

台茂購物中心日本展啟動跨年序幕 180秒元旦煙火迎新年

亞太電信跨年熱區部署 出動逾百名工作人員

迎戰跨年傳輸量暴增 台灣之星動員250人次備戰

跨年連假全家指定Let's café第2杯11元 解饞首推半熟起司塔超邪惡

相關新聞

史上最冷！台北燈節人潮僅往年四分之一 柯文哲稱為2023燈會暖身

2021台北燈節昨天落幕，北市府統計，今年台北燈節為期10天，共吸引118萬人次到現場看花燈；線上也有46萬人次參與，但...

靈鷲山勸募400條愛心棉被在寒冬送暖 讓弱勢暖身又暖心

近日天氣氣溫驟降，靈鷲山慈善基金會發起「冬令禦寒物資勸募」，並在12月陸續將募得400條全新棉被送到社福中心，以供給弱勢...

更生少年冬天送暖 親手做漢堡贈遊民

新北市少年培力園今年5月成立全台首家少年公益早餐店「弘爺漢堡-泰山公益店」，不畏疫情衝擊持續在三級警戒期間送暖挺醫護，...

黃金博物館活化舊宿舍成新秘境 臉書開箱抽好禮搶先看

新北市立黃金博物館為活化園區廢棄空間，並銜接周邊藝文景點，將鄰近祈堂老街的台金公司舊員工宿舍荒廢空間活化，結合一旁「方舟...

新泰塭仔圳第2區拆遷將截止 超過500間廠家完成點交

新泰塭仔圳重劃案第二區自動搬遷期將於12月底截止，目前已有500多間點交完成，其餘廠家也如火如荼拆遷中。市府今日將出動多...

李臨秋故居升格市定古蹟 2022年動工增大稻埕公共空間

李臨秋故居位於台北市大稻埕，在2009年登錄為歷史建築，今再獲升格，指定為直轄市定古蹟。文化局邀集文資委員會勘後認為，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。