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北市警局獲ISO雙認證 強化個資保護

中央社 / 台北27日電

北市警察局積極運用智慧科技打造警政e化系統，局長楊源明今天表示，繼導入國際性「ISO 27001」系統後，再通過「ISO 27701」證照，盼藉雙認證強化個資保護能力。

市警局今天發布新聞稿表示，台北市政府深耕發展智慧城市多年，警局積極運用智慧科技打造多項獨創全國警察機關的警政e化系統，包括電子化簿冊系統、巡邏箱電子化系統、交通違規舉發系統等。

同時，以創新、行動、智慧「打造北市員警WORKSMART大平台」，讓北市員警運用「M-Police警用行動電腦（智慧型手機）」即可完成大街小巷的巡邏簽章，和處理繁忙街頭的交通違規告發等日常核心勤務。

市警局說，在運用各項智慧科技所帶來便利之際，如何確保民眾個人資料安全是政府部門不可迴避與輕忽的嚴肅課題，楊源明上任後也指示，隨著警局開發更多行動化、智慧化的警政E化系統外，應確保各項警政資訊系統與民眾個人資料安全。

楊源明表示，市警局繼導入國際性「ISO/IEC27001:2013資訊安全管理系統」後，再度通過國際性「ISO/IEC 27701:2019隱私資訊管理系統」驗證。

他說，希望藉由國際管理制度的系統化方式，有效強化警察日常勤務管理與行動資訊系統的個資保護能力，以ISO 27001與ISO 27701雙認證，確保民眾個資被妥善處理與保護。

另，貝爾國際驗證公司總經理江國良今天親率服務團隊頒贈證書。

楊源明表示，自己刑警29年的經驗見證科技對警察打擊犯罪的莫大幫助，從指紋、DNA傳統鑑識、電子監錄系統到犯罪大數據分析，在數位轉型過程中，各縣市科技偵防能量早已是偵辦重大刑案時不可或缺的破案關鍵。

「但有攻也得有守」，楊源明說，這次取得國際雙認證代表市警局擁有更安全與堅實的數位基礎建設，未來將在安全的基礎上持續推動更多具創意的智慧警政，在後疫情時代的數位轉型上，做出更好的準備。

警察 北市

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