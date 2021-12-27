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北捷跨年幫手不意「外」 印越泰志工生力軍

中央社 / 台北27日電

跨年夜的台北捷運將有20多名外籍志工，以母國語言協助有需求的旅客，並拉近與台灣的距離。志工們也說，服務機會曾因疫情取消，期待跨年與旅客的互動。

北捷運發布新聞稿表示，與「社團法人台灣外籍工作者發展協會」持續合作招募志工，不限來台時間長短、性別、職業，只要熱情活力且樂於溝通，歡迎加入志工行列，以母國語言協助有需求旅客。

北捷指出，以往都是外籍移工朋友參與，今年擴大招募外籍學生加入，共有20餘位外籍志工，將在12月31日當晚，協助旅客搭捷運開心參加活動、平安返家，一起感受不一樣的台北城。

印尼籍的哈納斯（Hanas Subakti）與越南籍的阮氏紅惠皆是志工陣容之一，服務機會也曾因疫情取消，因此格外期待跨年夜能藉由服務旅客，拉近台灣與母國的距離。

阮氏紅惠說，曾在捷運站聽到志工用越南話跟等候入站的旅客互動，讓她訝異台北捷運也有這樣的服務機制。談到越南河內捷運已於今年11月啟用營運，她笑說沒能回國體驗，倒是已在北捷享受快速、乾淨等優點了。

泰國籍志工蕭風雲則因緣際會認識協會人員，約定今年報名志工服務團隊，除了服務泰國籍鄉親，也可從另一個角度欣賞台北市。

捷運 北捷 跨年

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