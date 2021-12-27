快訊

林智堅稍晚將發布聲明 棄選大新竹市長

網友爆陳其邁座車也被酒駕撞 高雄警方證實：就在市長家門口

北市二期空品區元旦上路 3個月勸導期後開罰

中央社 / 台北27日電

北市環保局表示，第二期空氣品質維護區包含松山機場及北市3座垃圾焚化廠（內湖、木柵、北投），明年1月1日起上路，有3個月勸導期，4月1日起違者直接開罰。

台北市環保局表示，「第二期空氣品質維護區」，劃設範圍包含台北國際航空站（松山機場）及北市3座垃圾焚化廠（內湖、木柵、北投），自111年1月1日起，進入空品維護區的柴油車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測。

環保局指出，第二期空品維護區主要管制對象，由柴油大客車延伸到柴油貨運及垃圾清運的車輛，自111年1月1日起，未符合管制規定的車輛行駛於空品維護區者，將先予稽查勸導。

自4月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車新台幣500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元，最高可處6萬元罰鍰。

環保局表示，110年元月上路執行的「第一期空氣品質維護區」包含市府、台北及南港等3處交通轉運站；陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和台北101大樓等6處觀光景點。

而3站6處空維區管制後，柴車優級自主管理標章取得率從110年1月的75%提升至11月的99%；機車未定檢違規率也從110年1月的1.9%，下降至11月的0.5%。顯見進入空維區車輛已能配合相關管制措施。

另外，環保局透過移動式空氣品質監測車，於南港轉運站進行管制前後的空品監測，管制後細懸浮微粒(PM2.5)由去年10月的11微克/立方公尺(μg/m3)改善至今年10月的5.8μg/m3，改善率47%，驗證空維區管制政策有效改善空氣品質。

空氣品質 北市 松山機場 元旦

延伸閱讀

影／北市酒駕執法3天取締32件 專家指1行為肇事率暴增50倍

北市酒駕大執法 3天已取締32件

北市松山區160戶社宅開工 花敬群盼113年完工

傳陳建仁選2022北市長搶中間票？柯文哲嗆實在受不了

相關新聞

史上最冷！台北燈節人潮僅往年四分之一 柯文哲稱為2023燈會暖身

2021台北燈節昨天落幕，北市府統計，今年台北燈節為期10天，共吸引118萬人次到現場看花燈；線上也有46萬人次參與，但...

靈鷲山勸募400條愛心棉被在寒冬送暖 讓弱勢暖身又暖心

近日天氣氣溫驟降，靈鷲山慈善基金會發起「冬令禦寒物資勸募」，並在12月陸續將募得400條全新棉被送到社福中心，以供給弱勢...

更生少年冬天送暖 親手做漢堡贈遊民

新北市少年培力園今年5月成立全台首家少年公益早餐店「弘爺漢堡-泰山公益店」，不畏疫情衝擊持續在三級警戒期間送暖挺醫護，...

黃金博物館活化舊宿舍成新秘境 臉書開箱抽好禮搶先看

新北市立黃金博物館為活化園區廢棄空間，並銜接周邊藝文景點，將鄰近祈堂老街的台金公司舊員工宿舍荒廢空間活化，結合一旁「方舟...

新泰塭仔圳第2區拆遷將截止 超過500間廠家完成點交

新泰塭仔圳重劃案第二區自動搬遷期將於12月底截止，目前已有500多間點交完成，其餘廠家也如火如荼拆遷中。市府今日將出動多...

李臨秋故居升格市定古蹟 2022年動工增大稻埕公共空間

李臨秋故居位於台北市大稻埕，在2009年登錄為歷史建築，今再獲升格，指定為直轄市定古蹟。文化局邀集文資委員會勘後認為，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。