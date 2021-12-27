靈鷲山勸募400條愛心棉被在寒冬送暖 讓弱勢暖身又暖心

近日天氣氣溫驟降，靈鷲山慈善基金會發起「冬令禦寒物資勸募」，並在12月陸續將募得400條全新棉被送到社福中心，以供給弱勢家庭、獨居長者及街友，要讓他們在寒冷冬季能夠保暖身體，也盼藉此溫暖台灣各角落，讓愛永不止息。

靈鷲山慈善基金會表示，氣象專家在10月就預測，今年反聖嬰及東北風影響下，冬季會很冷，基金會擔心街友及弱勢團體的保暖問題，發起「冬令禦寒物資勸募」，募得400條全新棉被，並展開「靈鷲送暖，台灣有愛」計畫，盼在寒夜中溫暖台灣各角落。

靈鷲山慈善基金會指出，這次計畫之初是和瑞芳社會福利服務中心聯繫，並統計需求數量，在募集棉被後於12月陸續送到社會局轄下10個社福中心及基隆家扶中心、平溪區公所等單位，並轉贈給弱勢家庭、獨居長者及街友，目前有些社福中心已經發完。

獲贈棉被的街友及弱勢家庭表示，這兩天氣溫下降，新北市又濕又冷，靈鷲山慈善基金會及時送來的愛心棉被，讓人在寒夜中感受台灣處處有溫暖。

靈鷲山慈善基金會提到，最早在拜會各社福單位時發現，部分街友入夜後，僅能蓋著紙箱蜷縮一隅，部分弱勢家庭或獨居長者也沒有可替換的棉被，唯一的一床棉被都已發霉或破舊不堪，直到社工訪視發現後才有機會更新，所以特別發起這項勸募。