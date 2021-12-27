亞灣「夢想方舟」基地開幕 培育動畫人才

亞灣人才培育基地「CG ARK夢想方舟」今開幕，西基動畫公司、夢想動畫公司共同打造智能虛擬攝影棚培育基地，經費約4000多萬元。包括編導、場景設計、拍攝、後製到試映等實驗空間，學員可在虛擬場景即時協作。計畫也將針對潛力學員提供免費住宿，能在高雄生活也體驗文化氛圍，吸引學員深根高雄。

陳其邁說，人才是5G AIoT的根本，「夢想方舟」透過專業國際級業師為業界培育即戰力。藉由西基跟夢想方舟的大型系統整合下，能夠發揮以大帶小一方面能夠跟我們在地很多的數位人才的一些新創公司跟整個人才在學校的產學合作能夠一條龍的接軌，創造更多優質的工作機會

經濟部工業局與企業合作，培育計畫請來國際級師資，包括曾參與《神力女超人》、《冰與火之歌前傳》等作品業師。工業局長呂正華說，高雄最近很紅，是產業投資熱區，經濟部將在2年內投入1億多元加強人才培育。

除了基地開幕外，今天也是學員結業典禮，主辦單位從8月開始至今已開設10班培訓課程，從一千多名徵試者挑選出210人參與。學員代表羅羽婷是台藝大電影系學生，羅羽婷說，自己因為方舟課程第一次到高雄，且住了兩個月，「高雄很有趣，也有豐富的產業資源，未來如果有機會會希望在這裡找工作。」雖不是本科系，但羅羽婷說，方舟課程也包含基礎教學，讓她能運用電影所學的美感再加上動畫設計等技術，發揮創意。