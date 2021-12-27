顏寬恒提幼托政見 林靜儀：占用公保地何時還？

台中市立委第二選區補選，候選人林靜儀針對顏寬恒今提出公托、公幼政見，批評如果真的感覺中二選區的幼托重要，那他現在占的那個公保地原即是兒童遊戲用地，何時要還給大家？至於有16位檢察官進駐選區，她也認為有助於解除選區中的一些疑慮，另也呼籲市府不要害了承辦違建查察的承辦官員，應該有積極作為。

林靜儀說，民進黨2016年提出的不管是長照或是幼托政策，就已主張地方公共或閒置空間可以做為幼托使用，這其中包括人口外移後的校舍，但台中市政府是否願意協助？另還有長幼共學、共同使用空間，但台中市到目前這些政策還未有充份討論。

她說，在她的第九屆立委任內，在前瞻基礎建設上國民黨曾說要有一些育兒政策，她曾對「育兒百寶箱」鎮誤政策最早提出質詢，後來國民黨立委還跟著她質詢，當時顏寬恒擔任立委未關注過這些事情。

林靜儀說，她要再一次提醒，如果顏寬恒真的感覺中二選區的幼托重要，那現在占的那個公共設施保留地原即是兒童遊戲用地，何時要還給大家？

對於顏寬恒質疑他被檢舉違建是國有財產署提供資料爆料，林靜儀不相信是國產署自己提供，因為公務員發現卻未處理是廢弛職務。她認為，此時會曝光，是地方早有耳聞，顏家該說清楚。

至於顏寬恒有16位檢察官進駐選區看住他，林靜儀也認為「對選舉過程中一些疑慮的解除」相信是好的。

林靜儀說，市府接獲檢舉有違建就有責任要去查核，尤其是承辦的事務官，希望市府不要害到這些人。她說，市長如果干予或積極不作為，或等到1月9日以後再說，民眾會有明確動作。難道等顏寬恒當選，所有的違建就都可以合法了嗎？