黃金博物館活化舊宿舍挑出4秘境 上臉書票選可抽好禮

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館活化閒置多年的臺金公司員工宿舍，配合周邊環境美化，打造園區全新美麗秘境，預計明年1月開幕。館方即日起到31日舉辦「秘境開箱活動」，民眾只要到臉書活動貼文留言，選擇最喜歡的秘境照片並許願，將抽出10名網友獲贈限量精美文創品。

黃金博物館館長謝文祥表示，即將開幕的新館及周邊景觀區，前身是1963年興建的臺金公司員工宿舍。宿舍自2015年起即無人居住，長期空間雜亂，影響遊客探訪聚落意願。

為了為帶動博物館人潮深入社區，同時為博物館近年推動的「水金九礦山學」尋找合適扎根與推廣基地，博物館2019年底爭取文化部再造歷史現場專案計畫1年補助經費，將舊宿舍及周邊園區進行環境美化，讓此區蛻變為讓民眾驚豔的美麗秘境。

博物館即日起到12月31日推出「秘境開箱活動」，民眾只要到臉書活動貼文留言，選擇最喜歡的秘境照片並許願，有10位幸運網友可抽中限量精美文創品，相關活動訊息可上臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/goldmuseum/）查詢。

黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
黃金博物館舉辦「秘境開箱活動」邀請網友選擇最喜歡的新秘境，並可參加抽獎。圖／黃金博物館提供
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黃金博物館 宿舍

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