史上最冷！台北燈節人潮僅往年四分之一 柯文哲稱為2023燈會暖身

2021台北燈節昨天落幕，北市府統計，今年台北燈節為期10天，共吸引118萬人次到現場看花燈；線上也有46萬人次參與，但相較往年燈節400萬人潮，今年人數僅約4分之1，周邊服飾商圈業者嘆，儘管市府辦燈節，但這幾天人潮少，也沒錢潮。

台北市長柯文哲今天出席燈節感謝頒獎典禮，柯文哲說，今年燈節成不成功，還是要問在地商家，不過他心裏想的是2023台灣燈會，因2023燈會將是國際解封之後，台灣第一個大型燈會，將是台灣對國際開門的第一個大型活動，現在都是熱身戰，台北市還是要累積更多辦燈節經驗，包括線上線下、在地化、產業化連結等。

副市長蔡炳坤也表示，今年台北燈節相較往年，實體人數的確少一點，不過今年燈節有三大特色，包括首度採線上線下方式舉辦；另外，今年燈節地方參與度高，從里長、商圈到宮廟大家動起來，凝聚在地力量；還有今年燈節很早就決定在萬華辦，任務及使命感也與過去不同，「儘管人數比以往少，但意義比過去都高」。

為期十天的燈節期間，北市議員王世堅議員辦公室主任沈志霖也在上周三開直播帶民眾逛燈節，儘管非假日，但晚間8點賞燈尖峰人潮冷，沈更以「史上最慘台北燈節」為形容，質疑台北市政府狂花6千多萬硬辦燈節，質疑柯市府今年硬辦燈節，只是為消化預算。