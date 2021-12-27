最知名機器人賽事登台！新北聯手鴻海成功爭取台灣區賽

FRC（FIRST Robotics Competition）是全球最知名，且難度與等級最高的機器人競賽之一，區域大賽等同於亞錦賽，往年台灣選手都要遠赴澳洲參加，這次新北市與鴻海教育基金會合作，成功爭取「2022 FRC機器人區域大賽」，這也是台灣首次舉辦FRC區賽，讓台灣學生免出國就能參與國際級賽事。

新北市長侯友宜致詞說，感謝鴻海教育基金會捐助近1千萬，新北市才能順利爭取到主辦權，盼透過比賽培養國家級的機器人、AI人工智慧的人才；鴻海教育基金會執行長汪用和則表示，FRC是機器人競賽中等級最高的，學生不僅可以從中學習，如何跟隊友溝通，也能培養跨域知識，以及戰略規劃等素養，對學生的未來非常有幫助。

新北教育局技職教育科長江彥廷說，新北市確定承辦FRC區賽後，本來僅3校有能力參賽，但為讓更多學校投入，教育局積極辦理說明會與培訓活動，最後新北有7校參加，全國共34支隊伍參賽。此外，為了讓參賽隊伍能在明年公布比賽項目的解題之夜，獲取更多資訊，新北也邀請台大、師大的師生向隊伍傳授，比賽項目中的眉角。

FRC區賽將於明年3月4日至6日，在新北市工商展覽中心舉行，最後選出3支隊伍組成聯盟，取得區域賽冠軍。新秀獎則由第一次參與FRC競賽的隊伍，依指標選出表現最佳者，冠軍隊及新秀獎隊將可代表台灣，至美國休士頓參加決賽。

帶隊參加FRC大賽3年的安康高中老師謝鼎鈞說，目前推動機器人教育的困境，在於「必須跟補習班搶時間」，除了培訓時間長，也會因為家長不清楚FRC大賽，認為會影響學習而阻止。謝認為剛好相反，因為比賽考驗機電、機械，甚至金屬加工能力，學生反而會為了贏過其他隊伍，進而閱讀相關知識。