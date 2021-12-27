淡水首座專業戶外健身房啟用 80歲嬤試身手

新北市淡水區公所於滬尾砲台公園，建置了一座專業型的免費戶外健身訓練設施，包含了8組不同種類的體適能設施及7組各部位各種強度的專業健身器材，針對不同年齡層需求的使用者都能找到適合的使用設施，滬尾砲台公園戶外健身房，也在上星期六，在里長與社區居民，區長及市議員的祝福之下，盛大啟用。

近幾年健康意識盛行，許多市民也越來越重視體態、塑身，因此健身需求提高，為鼓勵民眾養成運動的良好習慣，藉由運動提升反應能力及免疫力，釋放壓力等益處，區公所於淡水區滬尾砲台公園打造免費的戶外專業健身設施，讓民眾享受在大自然環境中健身的樂趣，並在上星期六，在里長與社區居民，區長及市議員的祝福之下，盛大啟用，現場就連高齡80多歲的阿嬤都來試舉重訓器材，讓一旁的民眾大讚阿嬤真的很健康。

這次淡水區公所於滬尾砲台公園建置的各種健身設施，包含了8組不同種類的體適能設施，適合15歲到80歲年齡層的運動使用，及7組各部位的專業健身器材提供青壯年朋友做重量訓練，讓不同需求的使用者都能找到適合的設施使用，甚至還有提供輪椅族使用的設計，讓這健身房多加了共融性。

這次透過鄭宇恩議員的支持及市府民政局經費的補助，公所在設置時即考量後續安全與維護問題，皆以不鏽鋼材質為主來製作，表面也使用防鏽及防曬等塗料，比照歐美戶外體健設施等級製作，淡水區長巫宗仁表示，且每種專業健身設施只要掃瞄旁邊解說牌的QR-code就有教學影片，提供使用者正確的使用方式，也請前來使用的民眾，遵守告示牌及教學影片上的正確使用說明，才能在安全不受傷的前提下，達到體態訓練及健身效果，另外市議員表示，未來也希望可朝向每個周末規劃健身教練來指導大家使用健身，讓更多人能夠充份的運用健身。