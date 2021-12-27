汐止會呼吸道路梅花早開 花期短賞花要快

在汐止也看的到梅花，汐止禮門里會呼吸的道路上，里長種了六、七十株的梅花，目前都在盛開中，比起往年都是一月初盛開，今年提早了半個月，花況很好，吸引不少民眾拍照，只是花期很短，要賞花，可得快。

汐止會呼吸的道路，環境很好，在自然生態區栽種了不少花花草草，越冷越開花的梅花，也在寒風中美麗綻放，盛開的白色小花搭配生態池的荷花，真的很美，吸引不少民眾專程來賞花，拿出手機將眼前美景拍下來。

禮門里長李朝發指出，這裡的梅花大概已經種了有十年了，因為早期汐止大部分都是種櫻花，如果要賞梅花都要到中南部去，所以，才會想種一些梅花，因為梅花也是國花，也有不少人可能沒看過，雖然，照顧上不容易，但為了讓大家就近能賞梅花，所以，才會在會呼吸道路上種了一整排的梅花。

李朝發表示，往年也開的不錯，但是今年的花況更好，一般都是元月五日或是十日才會開，但今年大概提早半個月開，但花期比較短，要賞花可得要快。